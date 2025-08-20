Antena 3 LogoAntena3
MEJORES MOMENTOS | 20 DE AGOSTO

Laura Moure cuenta su truco infalible para relajarse en el mar

La estrategia ha resultado graciosa y a la vez extraña para los presentes en el plató.

Arancha Mela
Publicado:

Este panel decía: “En la colchoneta: Te relajas mientras te mecen las olas”. Al terminar el panel, los concursantes han comentado que hay que tener precaución de no relajarte tanto y alejarte de la orilla del mar.

Mónica ha comentado que si pasas de la boya ya vas mal. En este momento, Laura Moure ha decidido contar su truco infalible en el mar. Y aunque ha resultado gracioso para algunos, por lo visto, es cierto.

¡Haz click en el vídeo de arriba y descubre el truco de Laura Moure para relajarse en el mar!

