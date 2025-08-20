Reclaman 36.000 euros por la polémica del gancho para bolsos en Ibiza: "Las consecuencias están siendo muy serias"

Una chica aseguraba hace unos días que en un restaurante en Ibiza le habían cobrado 12 euros por el concepto 'gancho bolso'. La imagen se hacía viral en segundos haciendo que el dueño diese explicaciones.

Él decía que cobran eso al principio como seguro para que la gente no robe el gancho y que luego se descuenta de la cuenta final si la clienta la devuelve. "La clienta no ha pagado 12 euros como el resto de clientes", aseguraba el dueño.

Pero las consecuencias de ese ticket han sido los peores inimaginables: el restaurante se ha arruinado y el dueño pide ahora una multa de 36.000 euros para la chica y unas disculpas públicas.

Marina Corral, abogada del propietario del restaurante, dice que: "Es una difamación acompañada de un ticket que no es un documento real". "Las consecuencias están siendo muy serias ya no solo por la falta de reservas sino por los insultos que está recibiendo", sigue.