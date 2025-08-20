Joaquín Sánchez y Susana Saborido explican la mecánica de Emparejados: “Aquí jugamos todos”

Joaquín Sánchez y Susana Saborido presentan Emparejados, pero cómo dice el exfutbolista, “aquí jugamos todos”. El programa hace que tanto presentadores, como invitados o público participen de las diferentes secciones.

“Emparejados es un programa de mucha diversión” ha afirmado Joaquín y “todo pasa en pareja” le ha puntualizado Susana Saborido.

En la prueba que más sufre la pareja es en La pirámide del picante. Una sección en la que si no contestan a la pregunta tienen que comer comida picante y va subiendo de nivel según avanzan las preguntas. “Comemos cosas muy raras”, han confesado los presentadores de Emparejados.

Otra de las secciones del programa es el ¿Quién es quién?, dónde los presentadores y los invitados participan junto al público apadrinando cada pareja una grada y su intuición puede hacer que el público del programa se lleve una buena suma de dinero.

Y la sección final de Emparejados que es el ¿Beso o cobra? En la que una pareja se puede llevar un buen dinero y un viaje o irse sin nada dependiendo de su química o traición.

Así es Emparejados, el programa que muy pronto llega de la mano de Joaquín Sánchez y Susana Saborido a Antena 3.