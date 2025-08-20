Antena 3 LogoAntena3
Juanra Bonet se enfrenta a las palabras prohibidas para explicar Juego de pelotas

El presentador de Juego de pelotas se somete a un divertido juego para relatar la dinámica del programa sin poder utilizar las palabras piscina, pelotas y agua, ¿será capaz de explicarlo?

Carmen Pardo
Publicado:

Juanra Bonet se atreve con todo, el presentador de Juego de pelotas se ha enfrentado a las palabras prohibidas. Un divertido juego en el que tenía que explicar el programa sin utilizar las palabras pelotas, agua o piscina.

Con mucho sentido del humor, Bonet ha equiparado piscina a un cisterna gigantesca, para las pelotas ha decidio usar la palabra esferoides, ¿qué término utilizará para definir el agua?

Descubre el juego más divertido al que se ha sometido Juanra Bonet para exolicar Juego de pelotas, el nuevo concurso que llega muy pronto a Antena 3.

