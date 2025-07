Maribel reabre su bar tras la DANA: "Ha sido posible gracias a la ayuda de Cristina, que me ha donado las neveras y las mesas"

Hace 9 meses de la tragedia, 9 meses desde que Maribel tuvo que cerrar su bar en un pueblo de Valencia tras ser totalmente destrozado por la DANA. 9 meses desde que se activó la solidaridad en nuestro programa, con la llamada de Cristina, una mujer que entró en el programa para ofrecerse a ayudar a Maribel, ofreciéndole equipamiento de hostelería para poder reabrir su bar algún día.

"La mujer ha mantenido su palabra"

Y este jueves, se ha vivido un momento precioso en el programa, Maribel vuelve a reabrir su local gracias a la ayuda de Cristina. Un equipo de Más Espejo se ha trasladado hasta Valencia para vivir este momento: "Fuimos el martes a ver a Cristina y la señora ha mantenido su palabra, me ha donado las mesas, las neveras, sillas, un lavavajillas y algo de vajilla, sigo agradeciéndole, no tengo palabras, se ha portado muy bien. Gracias a eso vamos a abrir el 1 de septiembre", ha reconocido la víctima de la DANA en Espejo Público.

"Me ha estafado, le di el 50% de la obra y se ha ido

Han sido 9 meses muy complicados para la valenciana, por si el daño del barro y el agua no fuera suficiente, Maribel contrató una empresa de reformas para arreglar su bar, y fue estafada. "Ha estafado a bastantes familias, le di el 50% de la obra y se ha ido y no ha hecho nada, nos dejó tirados. Encima he estado un tiempo que no he podido hacer nada hasta que el abogado me ha dado el permiso para contratar a otra empresa. Sé que somos entre 5 y 7 familias afectadas en este pueblo, entre ellas una persona mayor, no nos han devuelto el dinero", ha relatado Maribel ante las cámaras de Más Espejo.

"Mi negocio tiene fama de buenas tortillas"

Gracias a la ayuda recibida por Cristina y a la nueva empresa de reformas que contrató, Maribel ha vuelto a sonreír y volverá a reabrir su bar el próximo 1 de septiembre, donde sus vecinos podrán seguir disfrutando de sus "buenos cafés" y "tortillas de patatas" de los que tanta fama tiene.

