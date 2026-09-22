"El PSOE lleva una legislatura negra": los colaboradores hacen su ranking de las principales causas judiciales que salpican al Gobierno

El día de ayer estuvo marcado por dos noticias que salpicaban al Partido Socialista. Por un lado, se conocía que el juez Peinado enviaba a juicio con jurado popular a Begoña Gómez por tráfico de influencias y malversación, dado que en cinco días se jubila. Por otro, también se hacía público el auto en el que el juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, daba tres días al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para que aporte al juzgado toda la documentación que tenga en su poder en relación con las joyas incautadas en su despacho. Además, el magistrado citaba a las hijas del expresidente como investigadas.

Ante estas informaciones, en el plató de 'Espejo Público' se han comentado los casos judiciales que han tenido vinculación con el PSOE en los últimos años. Susanna Griso le preguntaba al periodista Juan Soto Ivars si el lunes fue "uno de los días más negros del Gobierno".

El colaborador respondía con contundencia: "El PSOE lleva una legislatura negra". Además, se preguntaba: "¿Dónde están los días luminosos?". "Llevan meses con instrucciones, juicios y condenas", respondía a su planteamiento.

"Ni sacando la parte judicial", añadía, poniendo sobre la mesa también la falta de Presupuestos Generales del Estado.

Ranking de los colaboradores de las causas más graves

A partir de estas palabras, los colaboradores han iniciado sus particulares rankings acerca de las causas judiciales que implican directa o indirectamente al partido de Pedro Sánchez.

Rubén Amón tiene claro cuál es el momento "más negro" del Partido Socialista en términos políticos: "La amnistía". En términos judiciales, en cambio, sitúa la condena del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Cree que ambos tienen mucha más trascendencia que el caso de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que considera que es "el más flojo de todos".

En cuanto al caso Plus Ultra, que concierne a Zapatero, Amón lo desvincula directamente de Sánchez. "Lo ha atado electoralmente", aclara. Ambas causas, cree, son las que "menos involucran al sanchismo". "No será por falta de asuntos delicados", remata.

"El caso de Begoña Gómez es una cruzada personal de un juez"

Iñako Díaz-Guerra coincide con Rubén Amón en ambos casos e incide especialmente en el de Begoña Gómez, al que tilda como "el menos serio de todos". Ve la causa como "una cruzada personal de un juez" y asegura que "no se baja" de ese pensamiento.

Este último cree que, a pesar de su percepción, "son los dos casos que más pegan al gran público porque toca a la esposa del presidente del Gobierno y unas joyas misteriosas". Sin embargo, sí considera que el segundo es un "caso grave con un juez serio que hay que investigar en profundidad".

Soto Ivars, sin embargo, sitúa por encima de todos en términos de "gravedad" el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "Aparte de las cloacas, institucionalmente es el más grave", sostiene el periodista.

Siguiendo con sus palabras, no pasa por alto lo comentado por Díaz-Guerra ante el caso de Zapatero y las joyas: "No son las joyas, es el rescate de Plus Ultra, que atañe al Consejo de Ministros". En este marco, rebate el "barrer hacia el pasado" ante el caso del expresidente socialista.

"El caso de Zapatero impacta por su legado en el corazón de la gente"

En cambio, la expresidenta socialista de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, sitúa entre los momentos más "duros" la entrada en prisión de Santos Cerdán y de Ábalos. "Lo fueron infinitamente más el día de ayer", objeta.

En cuanto a Zapatero, considera que su caso impacta "por su legado en el corazón de la gente", pero niega que, por el momento, "impacte en la gestión del partido y del Gobierno". Sin embargo, a nivel personal sí asegura que le afecta por el trato que mantuvo con el expresidente.

En cuanto a la causa que salpica a la esposa del jefe del Ejecutivo, coincide en la percepción de que es una "instrucción histriónica de un juez".

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