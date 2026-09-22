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A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Verónica Hidalgo tras la entrada en prisión de su marido

Desde hace más de cinco meses, Verónica Hidalgo vive una pesadilla tras la detención y entrada en prisión de su marido, Juan Andrés González. Hoy, se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para desvelar toda lo que hay detrás de su entrada en la cárcel.

Verónica Hidalgo

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La vida de Verónica Hidalgo cambió por completo el 24 de marzo. Su marido, Juan Andrés González, fue detenido por un presunto delito de organización criminal y blanqueo de capitales y entró en prisión preventiva, donde aún permanece a la espera de que avance la investigación.

Durante todo el proceso, Verónica se ha convertido en un pilar para Juan Andrés, pese a que justo antes de entrar en prisión atravesaron un bache en su relación. Hoy, la modelo se mantiene a su lado y defiende su inocencia.

Esta tarde, Verónica Hidalgo se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para desvelar todo lo que hay detrás de la entrada en prisión de Juan Andrés, su situación económica y las acusaciones que le rodean. ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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