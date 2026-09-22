Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Verónica Hidalgo tras la entrada en prisión de su marido

La vida de Verónica Hidalgo cambió por completo el 24 de marzo. Su marido, Juan Andrés González, fue detenido por un presunto delito de organización criminal y blanqueo de capitales y entró en prisión preventiva, donde aún permanece a la espera de que avance la investigación.

Durante todo el proceso, Verónica se ha convertido en un pilar para Juan Andrés, pese a que justo antes de entrar en prisión atravesaron un bache en su relación. Hoy, la modelo se mantiene a su lado y defiende su inocencia.

Esta tarde, Verónica Hidalgo se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para desvelar todo lo que hay detrás de la entrada en prisión de Juan Andrés, su situación económica y las acusaciones que le rodean. ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!