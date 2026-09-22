Mejores momentos | 22 de septiembre
Brian vuelve a La ruleta de la suerte para sustituir a Laura Moure: “Hoy ese sueño se hace realidad”
Laura Moure ya está de baja de maternidad y, después de semanas de expectación, por fin ha llegado el esperadísimo momento de recibir a Brian como su sustituto. ¡Así ha sido su entrada al programa!
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La noticia de la recién maternidad de Laura Moure ha sido celebrada por todo el mundo. Ahora, mientras la copresentadora de La ruleta de la suerte disfruta de su baja, Brian ha vuelto al programa para sustituirla. Una llegada muy esperada que Jorge Fernández ha definido como “un sueño que se hace realidad”.
Y es que no hay que olvidar que Brian debutó en La ruleta en el mes de diciembre. Por aquel entonces, era un concursante que no solo aspiraba a un buen premio, sino que también deseaba suplir a Laura si en algún momento “se tomaba vacaciones”. ¡Dicho y hecho! Aquel día, Brian demostró sus destreza con el panel.
“Hay que tener mucho cuidado con lo que uno desea”, continuaba Jorge: “Hoy empieza para nosotros una nueva etapa”. Así, el presentador daba paso a su compañero Joaquín Padilla para presentar a Brian, ya como un miembro más del equipo.
“Estoy ilusionado, contento, con ganas de disfrutar y de darlo todo al máximo”, decía visiblemente emocionado Brian al pisar el plató: “Un besazo enorme a Laura, que disfrute y que no se preocupe, porque yo estará cuidando su panel de letras”. ¡Bienvenido, Brian!
Si te has perdido su regreso al programa, puedes ver la entrada completa en el vídeo de arriba.
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