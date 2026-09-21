Caso Zapatero
El juez da a Zapatero 3 días para presentar "toda la documentación" sobre las joyas y cita a sus hijas a declarar el 30 de noviembre
El juez Calama ha pedido un informe pericial gemológico y joyero a la joyería Yanes de las piezas incautadas en el registro del despacho del expresidente del Gobierno del pasado 19 de mayo.
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Ya hay fecha para que las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero declaren ante el juez Calama en calidad de investigadas en el 'caso Plus Ultra'. Laura Rodríguez y Alba Rodríguez han sido citadas para el próximo 30 de noviembre a las 09:00h y a las 12:00h respectivamente.
La decisión la ha dado a conocer Calama en un escrito en el que también mueve fecha en cuanto a las joyas encontradas en el despacho del expresidente. Da un plazo de 3 días para que Rodríguez Zapatero pueda aportar "toda la documentación que se encuentre en su poder" en relación con las joyas a que se refiere esta resolución. Además, el juez de la Audiencia Nacional pide un nuevo informe pericial de las joyas.
Argumenta el magistrado que esta diligencia "resulta pertinente, útil y necesaria para el esclarecimiento de los hechos investigados y para la determinación de la posible relevancia penal de las joyas intervenidas". Este segundo informe pericial ha sido encargado a la Joyería Yanes y deberá pronunciarse en la medida de lo posible sobre:
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- Descripción individualizada y detallada de cada pieza
- Identificación de metales preciosos empleados en su elaboración
- Identificación y clasificación de las piedras preciosas o gemas que incorporen
- Existencia de marcas de fabricante, contrastes oficiales, numeraciones, grabados o cualquier otro elemento identificativo
- Determinación, en su caso, de la antigüedad aproximada de las piezas
- Cualesquiera otras circunstancias técnicas que resulten de interés para la investigación judicial
- Valor de reposición actual de cada joya de forma individualizada
- Valor conjunto del lote intervenido
Contra esta resolución podrá presentarse un recurso de reforma en el plazo de 3 días y apelación en el plazo de 5 días.
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