El juez da a Zapatero 3 días para presentar "toda la documentación" sobre las joyas y cita a sus hijas a declarar el 30 de noviembre

Ya hay fecha para que las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero declaren ante el juez Calama en calidad de investigadas en el 'caso Plus Ultra'. Laura Rodríguez y Alba Rodríguez han sido citadas para el próximo 30 de noviembre a las 09:00h y a las 12:00h respectivamente.

La decisión la ha dado a conocer Calama en un escrito en el que también mueve fecha en cuanto a las joyas encontradas en el despacho del expresidente. Da un plazo de 3 días para que Rodríguez Zapatero pueda aportar "toda la documentación que se encuentre en su poder" en relación con las joyas a que se refiere esta resolución. Además, el juez de la Audiencia Nacional pide un nuevo informe pericial de las joyas.

Argumenta el magistrado que esta diligencia "resulta pertinente, útil y necesaria para el esclarecimiento de los hechos investigados y para la determinación de la posible relevancia penal de las joyas intervenidas". Este segundo informe pericial ha sido encargado a la Joyería Yanes y deberá pronunciarse en la medida de lo posible sobre:

Descripción individualizada y detallada de cada pieza

Identificación de metales preciosos empleados en su elaboración

Identificación y clasificación de las piedras preciosas o gemas que incorporen

Existencia de marcas de fabricante, contrastes oficiales, numeraciones, grabados o cualquier otro elemento identificativo

Determinación, en su caso, de la antigüedad aproximada de las piezas

Cualesquiera otras circunstancias técnicas que resulten de interés para la investigación judicial

Valor de reposición actual de cada joya de forma individualizada

Valor conjunto del lote intervenido

Contra esta resolución podrá presentarse un recurso de reforma en el plazo de 3 días y apelación en el plazo de 5 días.