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POLICÍA EN CEUTA

El representante del SUP en Ceuta denuncia las condiciones de los agentes: "Han llegado a dormir 10 en una habitación sin ventilación"

Raúl Piera, representante del SUP, ha transmitido una última hora de que al menos, 150 subsaharianos han intentado entrar por la frontera de Benzú. "Han tenido que ir corriendo los antidisturbios".

RAUL CEUTA

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Manuel Pinardo
Publicado:

El malestar y la situación inhumana que viven las fuerzas de seguridad en Ceuta, aumenta ante la precariedad logística y el riesgo inminente de un nuevo intento de entrada masiva este miércoles.

Raúl Piera, representante del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la ciudad autónoma, ha denunciado duramente la precariedad que padecen los agentes desplazados para reforzar el perímetro fronterizo: "Es indignante las condiciones en las que duermen los compañeros, ya habéis podido ver las condiciones de los colchones, han llegado a dormir diez policías en una habitación sin posibilidad de ventilar.

También ha dado las gracias a los ceutíes destacando lo que están haciendo por ellos, "nos tratan muy bien".

Posible entrada este miércoles

Piera ha desmentido que el incremento de agentes sirva de contención real si no va acompañado de obstáculos materiales y medidas de control estructurales en la línea fronteriza: "Sí es verdad que se van a aumentar el número de efectivos durante el día de mañana, previendo un posible asalto, pero lo que es una medida física de policía en la frontera, no la hay. Están a la espera de que pueda haber un salto".

En este contexto, el portavoz sindical ha revelado la existencia de una concentración de al menos 150 personas que han intentado entrar en la ciudad: "Tengo información de primera mano de que ahora mismo en la frontera de Benzú hay 150 personas subsaharianas preparadas para saltar, han tenido que ir corriendo los antidisturbios".

Sobre el posible aumento de efectivos en Ceuta

Preguntado sobre si la incorporación de agentes resultaría suficiente en caso de producirse un nuevo asalto multitudinario al día siguiente, el representante del SUP ha sido rotundo al descartar su eficacia sin colaboración marroquí ni medidas de contención: "En absoluto. Si tenemos una entrada masiva, ni con 500 más, como no tengamos medios físicos, no van a poder hacer nada, porque tampoco se trata de impedir la entrada a toda costa como si estuviéramos en guerra".

"Hacen falta otros medios y que la policía de Marruecos no deje a esa gente entrar a territorio español. No podemos hacer nada si quieren pasar a nado: por la puerta, ¿Cómo frenas una avalancha de 200 personas por minuto?", ha finalizado el representante.

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