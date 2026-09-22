Javier Bardem pide la destitución de Pink como embajadora de UNICEF tras su polémica con Macklemore y Palestina

El artista Javier Bardem ha vuelto a posicionarse de forma rotunda en el panorama político y social.

Y es que el actor español ha compartido en sus historias de Instagram varias publicaciones en apoyo a una iniciativa lanzada en la plataforma Change.org que exige la destitución inmediata de la cantante Pink como embajadora de UNICEF.

Javier Bardem en sus historias de Instagram | Instagram Javier Bardem

La petición, que ya acumula más de 160.000 firmas verificadas, surge a raíz de los controvertidos comentarios que la artista realizó contra el rapero Macklemore por su posicionamiento en el conflicto palestino-israelí. Macklemore dejó claro sobre el escenario su posición con el mensaje "Palestina Libre" y Pink alzó la voz diciendo que había sido "horrible" y traumático y pidiendo que se devolvieran las entradas.

Sus quejas desencadenaron la polémica que ahora se ha convertido en un conflicto viral pues Macklemore fue despedido de la gira internacional de Ed Sheeran, quien ha sido su amigo desde hace más de una década.

El incidente provocó una reacción en cadena. La banda de Ed Sheeran y el resto de teloneros decidieron retirarse del tour en señal de protesta, lo que obligó al cantante a romper su silencio para aclarar públicamente que apartar al rapero no había sido una decisión suya.

Pink por su parte recibió una ola de reproches y acusaciones de sionista, y la intérprete 'respondió' publicando una serie de memes y frases como: "Si quieren pintarte como la villana, posa", para posteriormente difundir una publicación de más de mil palabras justificando su postura.

Ahora, la petición respaldada por Bardem comenta directamente la incompatibilidad de las declaraciones de la cantante con el organismo internacional: "Los recientes comentarios de Pink no solo son desafortunados, sino también incompatibles con el rol de Embajadora de UNICEF: una persona que debe promover la paz, la comprensión y los valores humanitarios por encima de los prejuicios personales. La misión de UNICEF es defender los derechos y la dignidad de todos los niños, independientemente de sus afiliaciones políticas o fronteras geográficas. Confiamos en que nuestros embajadores sean portadores de estos principios, fomentando un diálogo inclusivo y un apoyo significativo".

Asimismo, el texto exige que la organización tome medidas ejemplares de inmediato retirándole el cargo a la cantante.

Según recoge la iniciativa, esta decisión serviría para "reafirmar el compromiso de UNICEF con la imparcialidad y su dedicación a todos los niños, independientemente de su nacionalidad o procedencia".