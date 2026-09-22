"El otro día me abordaron": Luisa, ceutí de 90 años, cuenta por qué sus hijos le prohíben que salga sola a la calle

Luisa ha salido al centro de Ceuta para hacer lo justo y volver a casa. A sus 90 años reconoce que apenas sale a la calle y que sus hijos están preocupados por lo que pueda ocurrirle. Según cuenta, "salgo poco porque mis hijos me lo tienen prohibido porque el otro día me abordaron". La situación, asegura, le obliga a cambiar sus rutinas y a permanecer en casa buena parte del tiempo.

La vecina considera que la sensación de seguridad depende también de la zona de la ciudad. "En el centro estamos muy vigilados, pero ellos andan por muchos sitios a sus anchas", explica al respecto.

Uno de los puntos que más critica es la situación en El Trampolín. Luisa asegura que por las noches observa a personas consumiendo alcohol y denuncia el ambiente que se genera en la zona. También cuestiona los recursos que se han instalado para atender a los inmigrantes llegados a la ciudad, como las carpas y los colchones, y considera que las condiciones ofrecidas contrastan con las dificultades que tienen otros ciudadanos.

Como ejemplo, habla de su hijo, que trabaja como peluquero y, según explica, necesita numerosos permisos y trámites para poder poner en marcha un negocio. Luisa compara esa situación con el "mercadillo" que, según asegura, se ha desarrollado en la zona de la playa, donde los migrantes han instalado puestos de venta. "Esto es horroroso, una vergüenza y un cachondeo", sintetiza.

"No tenemos ninguna ayuda, seguimos igual"

Su crítica se extiende también a lo que considera una falta de apoyo a los vecinos de Ceuta. "Está toda España a favor de Ceuta, pero aquí seguimos igual", sentencia.

"No tenemos ninguna ayuda", de este modo la mujer asegura que los ciudadanos se encuentran con una sensación constante de inseguridad. A sus 90 años, explica que ya no puede hacer su vida con la misma normalidad y que sus hijos prefieren que no salga sola. "No podemos salir, no podemos hacer nuestra vida", lamenta. Para ella, el problema no se limita a un episodio concreto, sino a la preocupación que siente cada vez que tiene que salir de casa.

Luisa también dirige sus críticas contra el Gobierno y reclama cambios en la gestión de la situación migratoria en Ceuta. Considera que los vecinos llevan demasiado tiempo viviendo con esta incertidumbre y reclama que se tenga en cuenta cómo está afectando a su día a día. Mientras tanto, sigue las recomendaciones de sus hijos: salir lo imprescindible, hacer sus gestiones y regresar a casa.

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