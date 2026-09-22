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Día Mundial sin Coches

Día Mundial sin Coches 2026: ¿Cómo sería una ciudad sin atascos, sin ruido y sin tráfico?

Cada 22 de septiembre se celebra el Día Mundial sin Coches, una jornada que invita a imaginar durante unas horas cómo serían nuestras ciudades con menos tráfico, menos ruido y más espacio para las personas.

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Cómo sería una ciudad sin atascos, sin ruido, sin tráfico...hoy es el día para preguntarse si usamos el móvil por necesidad o comodidad

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Ángel Pinto
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La idea de un Día Mundial sin Coches suele gustar a la mayoría, aunque llevarlo a la práctica se antoja algo más complicado. Entonces son pocos los que creen que esto sea posible. El coche y en concreto el vehículo particular se necesita para moverse en el día a día, para ir a trabajar, a la compra...

Cada 22 de septiembre se celebra el Día Mundial sin Coches y en numerosas ciudades se harán actos y movilizaciones para reducir el uso del coche. Una medida que tal y como están ahora mismo los precios de los combustibles se agradece porque como sigan subiendo de esta forma "no solo habrá un día mundial sin coches, habrá muchos días sin vehículos".

El objetivo de este día va mucho más allá de dejar aparcado el vehículo durante un día. La fecha sirve para reflexionar sobre nuestra manera de desplazarnos y sobre las alternativas que pueden hacer que pueblos y ciudades sean más sostenibles, accesibles y habitables. El reto empieza, precisamente por conseguir desplazarnos de forma más sostenible durante todo el año.

Avanzar hacia una movilidad diferente no significa sustituir millones de coches de combustión por millones de coches eléctricos. No se busca que las personas renuncien al automóvil, sino reflexionar y responder a la pregunta: ¿utilizamos siempre el coche porque realmente lo necesitamos o porque muchas veces no disponemos de alternativas cómodas, seguras o accesibles?

El uso intensivo del vehículo privado tiene consecuencias que van más allá de las emisiones: congestión, ruido, necesidad de aparcamiento, ocupación del espacio público y una organización urbana condicionada durante décadas por el tráfico motorizado. Por eso, muchas de las iniciativas de esta jornada buscan recuperar temporalmente calles para peatones y ciclistas y mostrar cómo podría funcionar una ciudad en la que existieran más posibilidades para elegir cómo desplazarse.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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