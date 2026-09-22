Celia se gana una ola al resolver este panel cinéfilo al completo

Con la pista “frases de cine” que apuntaba a la película Cadena perpetua, Celia se disponía a tirar de la ruleta con un panel completamente vacío. Si bien su primera tirada la ha llevado al gajo Exprés, automáticamente desechado, la concursante ha dado a Brian la oportunidad de lucirse en su primer programa utilizando Todas las vocales.

Así, el sustituto de Laura Moure se disponía a desvelar una por una las vocales que aparecían en pantalla. Un trabajo para el que parece haber nacido, demostrando que no es casualidad que esté en este puesto durante la baja de maternidad de Laura.

Ahora bien, Celia todavía tenía un largo camino por delante, en especial en lo que a recolectar dinero se refiere. Afortunadamente, todas sus tiradas han sido certeras y ha logrado sumar nada menos que 550€ en su turno; resolviendo el panel para llevarse una merecidísima ola.

Si te has perdido este panel tan cinéfilo, puedes verlo tantas veces como quieras en el vídeo de arriba.