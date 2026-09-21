Advierten sobre un aumento de migrantes en las playas de Ceuta: "Están bajando de los montes pensando que les van a integrar"

La tensión en Ceuta continúa en aumento tras 53 días desde la entrada masiva de migrantes en la ciudad y los efectivos desplegados por parte del Gobierno en la ciudad "son insuficientes" tal y como denuncia Laura García, portavoz de Justicia Policial. Espejo Público también ha contado con la presencia de Ana Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía y Guillermo Lorenzo, responsable en Ceuta de JUCIL.

"No sabemos a ciencia cierta lo que va a pasar, pero sí podemos prever que la situación que se vive es para pensar en varios factores de riesgo para que ocurra un estallido social", recalca Ana Alarcón.

Aumento de delitos sexuales en Ceuta

Guillermo Lorenzo ha sido claro al hablar de datos sobre el aumento en un 75% de delitos sexuales y la apertura de más de 7.000 expedientes: "Es evidente que ha crecido y pensamos que va a seguir incrementándose mientras no se resuelva esta situación". También han querido hacer una comparativa con los dispositivos que se instalan en partidos de fútbol de alta tensión, como un Barcelona-Atlético de Madrid en el que cuentan con 1.500 efectivos, mientras que en Ceuta, el día del traslado contaban con 170 Policías Nacionales y 70 Guardias Civiles.

Con ese número de efectivos el día del traslado a Ceuta, Laura García añade: "No se que dispositivo vieron para tacharlo de éxito, se puso en peligro a los compañeros, les arrollaron físicamente". "Solo para poner un ejemplo, este fin de semana en la Fórmula 1 han estado 500 efectivos desplegados, en Ceuta hay 250, es un escándalo, Marlaska tiene que dimitir, es un incompetente, ha abandonado a los compañeros y los ha puesto en peligro", recalca la portavoz de la JUPOL.

Seguridad subjetiva en Ceuta

La cancelación del partido de España sub-20 que iba a disputarse en Ceuta, ha sentado mal entre los vecinos: "No se entiende de que hable Marlaska que hay seguridad y luego lo suspendan, ha sentado muy mal en la ciudad, ayer jugó el Ceuta contra el Valladolid y no han tenido problema", ha explicado Guillermo Lorenzo.

El propio responsable en Ceuta de la Guardia Civil ha respondido claramente a la pregunta planteada del aumento de migrantes en la Playa del Trampolín: "Están bajando los que estaban ocultos en los montes, viviendas y almacenes, llegan a la playa porque tienen el pensamiento de que les van a integrar" y añade Ana: "Es la sensación que nos trasladan, cada vez hay más y se van a seguir dando esos conflictos de noche, la gente está cansada".

Sobre los menores en Ceuta, Ana ha recalcado que el día del traslado "vimos a menores que quisieron entrar y no pudieron, deberían estar protegidos y en los campamentos, esto se va a eternizar y no van a poder revisar los expedientes aunque tengan derecho a asilo".

Laura ha finalizado apuntando al refuerzo que ha puesto Marruecos en la frontera: "Los dejamos a su voluntad, en Marruecos se han reforzado, los dejamos a su voluntad que vuelvan a entrar en Ceuta o no, a día de hoy, no hay ningún dispositivo preparado en la frontera ante un posible asalto", tal y como se habla de este miércoles 23 de septiembre.

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