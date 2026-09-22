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Una receta con chispa: Crema de puerro, pera y jengibre de Arguiñano

El cocinero ha elaborado una exquisita receta en la que la mezcla de los tres ingredientes van a convertir la crema en un plato lleno de chispa. ¡No te pierdas como elaborarla paso a paso!

Una receta con chispa: Crema de puerro, pera y jengibre de Arguiñano

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
Publicado:

Ingredientes (4 p.):

  • 6 puerros (la parte blanca)
  • 3 peras
  • 1 patata grande
  • 1 cebolla
  • 1 trozo de jengibre fresco (de 2 cm aprox.)
  • 1 rama de apio
  • 750 ml de caldo de verduras
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • nuez moscada
  • 4-6 hojas de cebollino
  • perejil

Elaboración:

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Pela y trocea la cebolla; limpia los puerros retirando las hojas exteriores y trocéalos. Trocea también el apio e introduce todas las hortalizas en la cazuela. Sazona y deja que se pochen durante 10-12 minutos hasta que queden transparentes y tiernas, pero sin dorarse.

Pela la patata, córtala en dados y añádelos. Pela 2 peras, quítales el corazón, trocéalas y agrégalas. Ralla sobre la cazuela nuez moscada al gusto. Pela y corta el jengibre en rodajitas. Rehoga todo junto durante 3-5 minutos para que se mezclen los jugos.

Calienta el caldo de verduras y agrégalo. Tapa y deja cocer a fuego suave durante 15-18 minutos, hasta que la patata esté completamente blanda.

Pasa todo a un vaso batidor y tritura bien, para que quede una crema lisa y homogénea. Rectifica de sal.

Calienta 1-2 cucharadas de aceite. Pela y corta la otra pera en cubitos diminutos, introdúcelos en la sartén, sazona y saltéalos hasta que cojan color dorado. Al final incorpora el cebollino finamente picado y mezcla bien.

Sirve la crema en platos hondos o boles individuales. Esparce por encima unos trocitos de pera con cebollino. Moja con un hilo de aceite de oliva y decora con perejil.

Consejo:

Es recomendable pasar la crema por un chino para que no quede ni rastro de los hilillos del puerro.

Consejo:

Puedes aprovechar la parte verde del puerro, añadirle alguna otra verdura (zanahoria, cebolla…) y hacer el caldo de verduras para esta receta.

Consejo:

Si te ha quedado muy caldoso, retira parte del caldo antes de triturar y ve añadiéndolo poco a poco hasta conseguir la textura deseada.

Consejo:

Para que esta receta salga de 10 es recomendable pochar el puerro muy despacio a fuego lento antes de añadir la pera y así conseguir una base dulce y suave.

Consejo:

La forma más eficiente de pelar el jengibre fresco es raspándolo con el borde de una cuchara común. Su piel es tan fina que sale sola, evitando desperdiciar la pulpa.

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