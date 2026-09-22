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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
La receta de Joseba Arguiñano para preparar un hummus de berenjena muy cremoso con crackers de nueces
Una propuesta sencilla y diferente para servir como entrante: hummus de berenjena y ajo acompañado de unos crackers caseros de nueces para aportar el toque crujiente.
Joseba Arguiñano transforma Cocina abierta con Karlos Arguiñano los garbanzos en un hummus diferente al incorporar berenjenas y ajos previamente asados. El tahini, el comino, el pimentón y el limón completan una mezcla que se tritura hasta conseguir una textura cremosa.
Para acompañarlo, la receta propone unos crackers elaborados con harina, nueces, mantequilla y leche. Además, un sencillo truco permite conseguir un hummus todavía más ligero y sedoso: añadir dos cubitos de hielo en el momento de triturarlo.