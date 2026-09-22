La receta de Joseba Arguiñano para preparar un hummus de berenjena muy cremoso con crackers de nueces

Joseba Arguiñano transforma Cocina abierta con Karlos Arguiñano los garbanzos en un hummus diferente al incorporar berenjenas y ajos previamente asados. El tahini, el comino, el pimentón y el limón completan una mezcla que se tritura hasta conseguir una textura cremosa.

Para acompañarlo, la receta propone unos crackers elaborados con harina, nueces, mantequilla y leche. Además, un sencillo truco permite conseguir un hummus todavía más ligero y sedoso: añadir dos cubitos de hielo en el momento de triturarlo.