Sale a la luz la posible causa de la muerte de Presley, el hijo de 27 años de Cindy Crawford

24 horas después de hacerse pública la muerte de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, con solo 27 años en un centro de desintoxicación de Los Ángeles en el que estaba ingresado luchando por superar sus adicciones y sus problemas de salud mental, y mientras la top model, su marido y su hija, la también modelo Kaia Geber, estarían tan devastados que ni siquiera han tenido fuerzas para despedirse públicamente del joven, la prensa estadounidense -impactada con la triste noticia- ha revelado los primeros datos sobre las causas de su fallecimiento.

Cindy Crawford, Rande y Presley Gerber | Gtres

sTal y como ha apuntado el portal TMZ, la hipótesis que cobra más peso por el momento sobre su repentina muerte sería una posible sobredosis que le habría provocado un paro cardíaco que no pudo superar. El también modelo llevaba años en una lucha constante para dejar atrás sus problemas de adicción y depresión, que había decidido visibilizar para ayudar a otras personas que estuviesen atravesando por lo mismo que él, llegando incluso a narrar su día a día y sus vivencias en redes sociales.

La revista People, por su parte, ha revelado que la Policía de Santa Mónica (California) habría recibido una llamada alertando de un paro cardíaco a las 9:35 horas de este domingo 20 de septiembre en la dirección en la que se encontraba la clínica, el número 1000 de la calle Berkeley, hora de la muerte de Presley. También se especula con que a esa misma hora los servicios de emergencias habrían acudido a ese mismo lugar por una sobredosis.

Preysler Gerber | Gtres

Sin embargo, dicha información no es oficial y la oficina del forense de Los Ángeles ha asegurado que la autopsia se iba a practicar este lunes y todavía no habría una conclusión clara de las causas de su inesperado fallecimiento, por lo que habrá que esperar el veredicto de las autoridades que están investigando el trágico suceso, algo que podría trascender en las próximas horas.

Ante el silencio de Cindy, su marido Rande y su hija Kaia, el representante de la familia Gerber-Crawford ha difundido un comunicado pidiendo "privacidad en este momento tan difícil y doloroso" en el que están intentando asumir la pérdida de Presley.