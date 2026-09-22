Susana Díaz lamenta que el caso Plus Ultra empañe el legado de Zapatero: "Me entristece"

En el marco de la investigación del caso Plus Ultra, el juez José Luis Calama ha dado tres días, desde este lunes, al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para que aporte al juzgado toda la documentación que tenga en su poder en relación con las joyas incautadas en su despacho, valoradas en 1,3 millones de euros. Además, ha citado como investigadas a sus hijas para el próximo 30 de noviembre.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, se ha pronunciado sobre la situación y ha hablado de la "indefensión" que, a su juicio, ha sufrido el expresidente socialista durante la investigación. Morant se ha referido tanto a la publicación de las imágenes de las joyas como a la difusión de conversaciones de WhatsApp "que nada tienen que ver con ningún tipo de investigación".

"Yo soy de las que necesita las explicaciones hace tiempo y ya han pasado tres meses"

La expresidenta de la Junta de Andalucía por el PSOE Susana Díaz ha reaccionado a estas palabras y ha puesto el foco en el silencio del expresidente, que lleva 97 días sin dar las explicaciones que prometió.

Díaz asegura que necesita esas explicaciones desde hace tiempo y considera "inexplicable" que hayan pasado tres meses sin que Zapatero haya respondido sobre la procedencia de las joyas.

Respecto a los mensajes de WhatsApp a los que hacía referencia la titular de Ciencia, Díaz sí considera que su difusión ha sido un "exceso". "Nadie tenía que conocer si se cortaba el pelo o se afeitaba en un barbero", ha señalado, en referencia a los mensajes en los que se supo que Zapatero pedía a su secretaria "peluquería y cejas" cada cuatro semanas.

"Cada día que pasa las sombras son mayores que las luces"

A la expresidenta andaluza le "entristece" que el legado de un presidente que, según sus palabras, "ha dado derechos a millones de españoles" se vea envuelto en un caso como el que sacude a Zapatero.

"No creo que tenga que ser un miembro de un Gobierno quien lo defienda, sino que él tiene el derecho de hacerlo y de explicarse, si es que tiene explicación", ha comentado. Díaz "espera que lo haga cuanto antes" porque considera que "cada día que pasa las sombras son mayores que las luces".

Díaz ha rematado su reclamación de explicaciones poniendo sobre la mesa que ella no necesita que en el Código Penal aparezca que "no puede recibir joyas de una dictadura o de un régimen saudí". "Tengo clarísimo que no puedo hacerlo", ha sentenciado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.