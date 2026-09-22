Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Toledo

Una niña de 12 años sufre quemaduras graves tras electrocutarse al subirse a una torreta eléctrica

La chica se elctrocutó al tocar los cables y quedó colgada de la torreta, por lo que tuvo que ser rescatada por los bomberos.

Entrada del hospital La Paz en Madrid

Entrada del hospital La Paz en Madrid EFE

Publicidad

Ángela Clemente
Ángela Clemente
Publicado:

Una menor de 12 años se ha electrocutado tras subirse a una torreta eléctrica en la localidad toledana de Navahermosa. La joven sufrió quemaduras graves, por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital de La Paz de Madrid.

El suceso ocurrió a eso de las 18:46 horas de este lunes cuando la menor se subió a una torreta eléctrica y se electrocutó al tocar los cables. Tras esto, la chica se quedó colgada de la torreta, de manera que tuvo que ser rescatada por los bomberos de Talavera de la Reina y fue trasladada en una UVI al Hospital de La Paz de Madrid, con quemaduras graves.

Al lugar del suceso se desplazaron agentes de la Guardia Civil, bomberos, médico de urgencias, dos ambulancias, la UVI que trasladó a la menor al centro hospitalario, un helicóptero medicalizado y la agrupación de Protección Civil de Navahermosa.

Hace tan solo unos meses, se conocía una noticia similar: la muerte de un hombre de 66 años electrocutado mientras trabajaba en la catenaria de la línea ferroviaria de Sant Mori (Girona).

El hombre de 66 años murió tras sufrir una descarga eléctrica cuando realizaba tareas de mantenimiento en la catenaria de la línea ferroviaria en Sant Mori, en Girona, según comunicaron los Mossos d'Esquadra en una nota.

Ceuta, siete semanas después: tensión en las calles, choque político y temor a una nueva entrada masiva

Migrantes en chabolas, en la playa de Trampolín, a 19 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). Más de 2.000 personas migrantes han regresado a los asentamientos en las playas ceutíes del Trampolín y de Benítez tras completarse la capacidad del dispositivo provisional de acogida instalado en el puerto de la ciudad. Hasta el traslado de este viernes 18 de septiembre se estimaba que más de 4.000 personas en situación irregular habitaban las chabolas de las playas. De ellas, solo 1.700 han podid...

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de una manifestación en Ceuta

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Congreso vota hoy la propuesta de Vox para refrendar la españolidad de Ceuta y Melilla

Imagen de las armas incautadas

Una pelea multitudinaria en Tetuán (Madrid) acaba con 13 detenidos y cinco armas requisadas

Coche Policía Nacional

Se van de cena y cuando vuelven a su hotel en Santander les han robado todas sus pertenencias

Ana Alarcón, portavoz SUP
Crisis Ceuta

Ana Alarcón, portavoz del SUP, sobre la insistencia de Marlaska con la "inseguridad subjetiva" en Ceuta: "Creo que le va a pasar factura"

Entrada del hospital La Paz en Madrid
Toledo

Una niña de 12 años sufre quemaduras graves tras electrocutarse al subirse a una torreta eléctrica

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, martes 22 de septiembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 22 de septiembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

El pintor Antonio Saura
Efemérides

Efemérides de hoy 22 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 22 de septiembre?

Consulta las efemérides de hoy 22 de septiembre de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Choque de autobús

Cuatro heridos al chocar un autobús contra la fachada de un edificio en Sant Feliu de Llobregat

Río Guadiana, a su paso por el Palacio de Congresos de Mérida

Aparece el cadáver de un hombre flotando en el río Guadiana en Mérida

Un coche de la Policía Nacional

Usan la identidad de un joven sin carnet de conducir y le empiezan a llegar multas de delitos con coches a su nombre

Publicidad