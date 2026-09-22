Una niña de 12 años sufre quemaduras graves tras electrocutarse al subirse a una torreta eléctrica

Una menor de 12 años se ha electrocutado tras subirse a una torreta eléctrica en la localidad toledana de Navahermosa. La joven sufrió quemaduras graves, por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital de La Paz de Madrid.

El suceso ocurrió a eso de las 18:46 horas de este lunes cuando la menor se subió a una torreta eléctrica y se electrocutó al tocar los cables. Tras esto, la chica se quedó colgada de la torreta, de manera que tuvo que ser rescatada por los bomberos de Talavera de la Reina y fue trasladada en una UVI al Hospital de La Paz de Madrid, con quemaduras graves.

Al lugar del suceso se desplazaron agentes de la Guardia Civil, bomberos, médico de urgencias, dos ambulancias, la UVI que trasladó a la menor al centro hospitalario, un helicóptero medicalizado y la agrupación de Protección Civil de Navahermosa.

Hace tan solo unos meses, se conocía una noticia similar: la muerte de un hombre de 66 años electrocutado mientras trabajaba en la catenaria de la línea ferroviaria de Sant Mori (Girona).

El hombre de 66 años murió tras sufrir una descarga eléctrica cuando realizaba tareas de mantenimiento en la catenaria de la línea ferroviaria en Sant Mori, en Girona, según comunicaron los Mossos d'Esquadra en una nota.