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Sadakat tiende una peligrosa trampa a Alya para echarla de Mardin: esta noche, en En tierra lejana

La jefa del clan está dispuesta a todo para conseguir que Alya abandone Mardin. Esta noche, la matriarca de los Albora mueve sus hilos en el hospital y prepara una jugarreta que puede poner a su nuera en una situación muy comprometida.

Sadakat tiende una peligrosa trampa a Alya para echarla de Mardin: esta noche, en En tierra lejana

Sadakat tiende una peligrosa trampa a Alya para echarla de Mardin: esta noche, en En tierra lejana

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Sadakat habla con una enfermera y le pide que intervenga para que una operación se complique y la responsabilidad termine recayendo sobre Alya. La mujer le advierte de la gravedad de lo que puede ocurrir, pero ella no parece dispuesta a echarse atrás.

“Entonces dices que si la sangre no coagula, seguirá sangrando y la operación será arriesgada, ¿lo he entendido?”, pregunta Sadakat. La respuesta de la enfermera deja claro que su plan es muy peligroso: “La paciente podría morir”.

Pero Sadakat insiste en que no debe preocuparse por las consecuencias y le pide que se centre en hacer su parte. Lo que la madre de Cihan quiere es utilizar lo que va a ocurrir en el hospital para culpar a Alya y conseguir que termine marchándose de Mardin.

Esta noche, a las 23:00 horas, en Antena 3 y ya disponible en atresplayer. ¡No te pierdas En tierra lejana!

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