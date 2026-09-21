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OPINIÓN DE PILAR VELASCO

Las reacciones a la última hora del caso Zapatero: "Su padre no les ha salvado, la pelota está en el tejado de las hijas"

El magistrado José Luis Calama ha citado a declarar en calidad de investigadas a Laura y Alba Rodríguez, hijas del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

PILAR VELASCO

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Manuel Pinardo
Publicado:

Giro judicial en la Audiencia Nacional dentro de las diligencias del 'caso Plus Ultra'. El magistrado José Luis Calama ha citado a declarar en calidad de investigadas a Laura y Alba Rodríguez, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, para el próximo 30 de noviembre a las 09:00 horas y a las 12:00 horas, respectivamente.

La resolución judicial se produce tras analizarse el cobro de fondos procedentes de intermediarios vinculados a la aerolínea y al entorno de Caracas, desatando una contundente reacción en el plató de Espejo Público: "Me parece un cachondeo dar alguna carta de credibilidad a esta empresa; su padre las ha utilizado", sentenció el analista José Peláez.

El periodista de 'The Objective', Pelayo Barro, ha calificado la citación como "un hito clave para la investigación y muy esperado, porque Zapatero venía esperando con mucho temor la citación de sus hijas". Barro ha remarcado la solidez de los indicios económicos obrantes en la causa: "Se ha demostrado que sus hijas cobraron más de medio millón de los socios venezolanos de Zapatero".

"Tienen un gran problema penal"

Por su parte, la periodista Pilar Velasco ha puesto de relieve la compleja situación procesal a la que se enfrentan ambas: "Yo creo que tienen un gran problema penal. Entiendo que vayan como investigadas porque, según la investigación y las cuentas, su padre utilizó la empresa de las hijas para ir volcando las comisiones que cobró. Otra cosa es que la empresa no era una pantalla falsa como la consultora venezolana, que no tenía ni trabajadores".

"Van a tener muy difícil justificar estos trabajos por el dinero que cobraron. Su padre no las ha salvado, puso la pelota en el tejado de las propias hijas", apostilla la periodista.

En el mismo escrito, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha fijado un plazo perentorio de tres días para que José Luis Rodríguez Zapatero aporte "toda la documentación que se encuentre en su poder" respecto a las piezas de joyería halladas en su despacho.

El instructor argumenta que dicha diligencia "resulta pertinente, útil y necesaria para el esclarecimiento de los hechos investigados y para la determinación de la posible relevancia penal de las joyas intervenidas".

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