Para chuparse los dedos
Receta de hamburguesas de lentejas de Arguiñano: ¡Sorprende a los más pequeños!
Un plato ideal para introducir las legumbres en las comidas de los más pequeños de la casa. Una receta fácil y divertida que hará que se chupen los dedos. Descubre sus receta paso a paso.
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Ingredientes (4 p.):
- 550 g de lenteja pardina cocida
- 300 g de arroz blanco cocido
- 1 puerro
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
- 1 diente de ajo
- 2 patatas
- 2 cucharadas de pipas de girasol
- 4 lonchas de queso para fundir
- 1 tomate grande
- 4 hojas de lechuga
- vinagre
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- 1/2 cucharadita de pimienta negra molida
- 1/2 cucharadita de comino molido
- 1 cucharadita de cúrcuma molida
- perejil
Elaboración:
Calienta 2 cucharadas de aceite de oliva en una sartén. Pela y pica la cebolla, el ajo, el puerro y la zanahoria en brunoise (daditos pequeños) e introdúcelos en la sartén. Sazona y deja pochar durante 10-12 minutos. Incorpora las pipas y remueve.
Mezcla las lentejas (bien escurridas) y el arroz cocido en un bol de manera que quede una mezcla bastante espesa. Incorpora la verdura pochada. Condimenta con cúrcuma, comino y pimienta. Mezcla bien.
Deja reposar la masa en el frigorífico durante media hora aproximadamente.
Mientras tanto, calienta dos dedos de aceite en una sartén. Pela las patatas en bastones gruesos y fríelas a fuego moderado hasta que estén doradas y crujientes. Escúrrelas sobre papel absorbente de cocina y sazónalas.
Prepara 8 hamburguesas medianas; será más fácil darles forma si tienes las manos húmedas. Esparce un par de cucharadas de aceite en la plancha y cocina las hamburguesas por un lado. Dales la vuelta y coloca media loncha de queso sobre cada una.
Corta la lechuga en juliana fina y ponla en un bol. Alíñala con sal, vinagre y aceite de oliva, al gusto. Por otro lado, haz 8 rodajas con el tomate.
Pon en cada plato dos rodajas de tomate con una pizca de sal. Coloca una hamburguesa encima de cada rodaja. Acompaña con la lechuga y las patatas fritas. Decora con perejil.
Consejo:
Para que las hamburguesas de lentejas queden firmes y no se desarmen al cocinarlas, es fundamental escurrir muy bien las legumbres y enfriar la mezcla antes de darles forma.
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