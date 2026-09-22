Receta de hamburguesas de lentejas de Arguiñano: ¡Sorprende a los más pequeños!

Ingredientes (4 p.):

550 g de lenteja pardina cocida

300 g de arroz blanco cocido

1 puerro

1 cebolla

1 zanahoria

1 diente de ajo

2 patatas

2 cucharadas de pipas de girasol

4 lonchas de queso para fundir

1 tomate grande

4 hojas de lechuga

vinagre

aceite de oliva virgen extra

sal

1/2 cucharadita de pimienta negra molida

1/2 cucharadita de comino molido

1 cucharadita de cúrcuma molida

perejil

Elaboración:

Calienta 2 cucharadas de aceite de oliva en una sartén. Pela y pica la cebolla, el ajo, el puerro y la zanahoria en brunoise (daditos pequeños) e introdúcelos en la sartén. Sazona y deja pochar durante 10-12 minutos. Incorpora las pipas y remueve.

Mezcla las lentejas (bien escurridas) y el arroz cocido en un bol de manera que quede una mezcla bastante espesa. Incorpora la verdura pochada. Condimenta con cúrcuma, comino y pimienta. Mezcla bien.

Deja reposar la masa en el frigorífico durante media hora aproximadamente.

Mientras tanto, calienta dos dedos de aceite en una sartén. Pela las patatas en bastones gruesos y fríelas a fuego moderado hasta que estén doradas y crujientes. Escúrrelas sobre papel absorbente de cocina y sazónalas.

Prepara 8 hamburguesas medianas; será más fácil darles forma si tienes las manos húmedas. Esparce un par de cucharadas de aceite en la plancha y cocina las hamburguesas por un lado. Dales la vuelta y coloca media loncha de queso sobre cada una.

Corta la lechuga en juliana fina y ponla en un bol. Alíñala con sal, vinagre y aceite de oliva, al gusto. Por otro lado, haz 8 rodajas con el tomate.

Pon en cada plato dos rodajas de tomate con una pizca de sal. Coloca una hamburguesa encima de cada rodaja. Acompaña con la lechuga y las patatas fritas. Decora con perejil.

Consejo:

Para que las hamburguesas de lentejas queden firmes y no se desarmen al cocinarlas, es fundamental escurrir muy bien las legumbres y enfriar la mezcla antes de darles forma.