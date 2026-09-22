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Receta de hamburguesas de lentejas de Arguiñano: ¡Sorprende a los más pequeños!

Un plato ideal para introducir las legumbres en las comidas de los más pequeños de la casa. Una receta fácil y divertida que hará que se chupen los dedos. Descubre sus receta paso a paso.

Receta de hamburguesas de lentejas de Arguiñano: ¡Sorprende a los más pequeños!

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Ingredientes (4 p.):

  • 550 g de lenteja pardina cocida
  • 300 g de arroz blanco cocido
  • 1 puerro
  • 1 cebolla
  • 1 zanahoria
  • 1 diente de ajo
  • 2 patatas
  • 2 cucharadas de pipas de girasol
  • 4 lonchas de queso para fundir
  • 1 tomate grande
  • 4 hojas de lechuga
  • vinagre
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • 1/2 cucharadita de pimienta negra molida
  • 1/2 cucharadita de comino molido
  • 1 cucharadita de cúrcuma molida
  • perejil

Elaboración:

Calienta 2 cucharadas de aceite de oliva en una sartén. Pela y pica la cebolla, el ajo, el puerro y la zanahoria en brunoise (daditos pequeños) e introdúcelos en la sartén. Sazona y deja pochar durante 10-12 minutos. Incorpora las pipas y remueve.

Mezcla las lentejas (bien escurridas) y el arroz cocido en un bol de manera que quede una mezcla bastante espesa. Incorpora la verdura pochada. Condimenta con cúrcuma, comino y pimienta. Mezcla bien.

Deja reposar la masa en el frigorífico durante media hora aproximadamente.

Mientras tanto, calienta dos dedos de aceite en una sartén. Pela las patatas en bastones gruesos y fríelas a fuego moderado hasta que estén doradas y crujientes. Escúrrelas sobre papel absorbente de cocina y sazónalas.

Prepara 8 hamburguesas medianas; será más fácil darles forma si tienes las manos húmedas. Esparce un par de cucharadas de aceite en la plancha y cocina las hamburguesas por un lado. Dales la vuelta y coloca media loncha de queso sobre cada una.

Corta la lechuga en juliana fina y ponla en un bol. Alíñala con sal, vinagre y aceite de oliva, al gusto. Por otro lado, haz 8 rodajas con el tomate.

Pon en cada plato dos rodajas de tomate con una pizca de sal. Coloca una hamburguesa encima de cada rodaja. Acompaña con la lechuga y las patatas fritas. Decora con perejil.

Consejo:

Para que las hamburguesas de lentejas queden firmes y no se desarmen al cocinarlas, es fundamental escurrir muy bien las legumbres y enfriar la mezcla antes de darles forma.

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Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano

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