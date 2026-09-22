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Capítulo 652 de Sueños de libertad; 21 de septiembre: La idea de Digna para asegurar el legado de los De la Reina

Capítulo 652 de Sueños de libertad; 21 de septiembre: La idea de Digna para asegurar el legado de los De la Reina

SUEÑOS DE LIBERTAD

La idea de Digna para salvar el legado de los De la Reina

El capítulo 652 de Sueños de libertad deja a Fina pidiendo tiempo, a Beatriz aceptando los planes de Gabriel y a Digna buscando una solución para los De la Reina.

Julia Zapata López
Publicado:

La ruptura de Fina y Marta sigue provocando consecuencias en Sueños de libertad. Tras enfrentarse a Bianca, Marta le reprocha haber jugado sucio, mientras Fina rechaza marcharse con la argentina a su país y asegura que necesita aclarar sus sentimientos.

Por su parte, Beatriz acepta la propuesta de Gabriel de instalarse en Madrid, aunque sigue desconfiando de sus intenciones. Digna busca asegurar el legado familiar con una idea: comprar a Hugo Brossard los derechos de sus perfumes y pedir a Luis que los fabrique.

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