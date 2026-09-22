La reacción del PSOE tras conocer que Begoña Gómez se sentará ante un juzgado popular: "Es una cacería infumable"

Begoña Gómez se sentará en el banquillo de los acusados por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación ante un jurado popular. Según el auto del juez Peinado, que instruye la causa y se jubila dentro de cuatro días, Begoña Gómez habría aprovechado su posición como esposa del presidente del Gobierno para acceder a beneficios restringidos e impulsar su carrera en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). "Cualquier ciudadano sabe del poder que su esposo tiene y se reúne con ellos en las dependencias de Moncloa, situación que ya puede llegar a intimidar a cualquiera", sostiene el auto del magistrado.

El juez sostiene que incluso "aprovechó de forma estable la dedicación de una empleada retribuida por Presidencia a tareas ajenas al cometido institucional del puesto". Precisamente, en este juicio también se juzgará a Cristina Álvarez, asesora de Begoña, por cooperadora necesaria. "No actuaba como mera acompañante ocasional, sino como asistente y apoyo logístico permanente de la actividad profesional de Begoña Gómez".

"Este asunto es una vergüenza desde el minuto uno"

Nueve ciudadanos anónimos decidirán si la mujer del presidente es culpable o inocente. La Fiscalía y las defensas reclaman la absolución de la mujer de Sánchez, sin embargo, la acusación popular liderada por la asociación ultracatólica Hazte Oír exige 13 años de prisión.

Aún no ha comenzado el juicio, pero el jurado popular ya está en el punto de mira. Moncloa desacredita al jurado de Begoña Gómez antes de ser elegido: duda de las "ideas preconcebidas" y le recuerda que debe ser "ecuánime". Además, tilda la decisión de Peinado de "injusta y arbitraria".

Por su parte, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha puesto en duda la imparcialidad de ese jurado. "Se le está pidiendo a los ciudadanos que vayan a juzgar una causa de la que llevamos dos años hablando en todas las televisiones y en prácticamente todas las sesiones del Congreso. ¿De verdad creemos que ese jurado va a ir sin ningún prejuicio?"

Para Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública,"este asunto es una vergüenza desde el minuto uno, una cacería infumable".

"El jurado que todavía no ha sido formado, ya está siendo señalado"

La abogada de Hazte Oír, Nouna Lozano, deja claro que "era esperable" esta actitud del Gobierno. Primero fueron los jueces, "que simplemente hacen su trabajo", después las acusaciones populares "señalando a la UCO y los periodistas" y ahora, "le toca al jurado". Según Lozano, "al Gobierno lo que no le va bien es que la gente haga sencillamente su trabajo". "Si cualquiera cruza una línea roja que al PSOE no le gusta, van a ser señalados. El jurado que todavía no ha sido formado, ya está siendo señalado".

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