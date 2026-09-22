El exinternacional inglés Andros Townsend, aplastado por una apisonadora de césped: "Horrible"

Andros Townsend puede contar una de las historias más surrealistas de su carrera. El exjugador del Tottenham y 13 veces internacional con Inglaterra fue atropellado por una apisonadora utilizada para el mantenimiento del césped mientras calentaba durante el descanso de un partido de la Thai Premier League.

El accidente ocurrió durante el encuentro entre el PT Prachuap y el Pattani. Townsend se encontraba sobre el césped realizando ejercicios cuando la máquina acabó pasándole por encima. Afortunadamente, el futbolista escapó sin ninguna lesión grave y únicamente sufrió "golpes y magulladuras".

Ahora ha hablado por primera vez sobre el accidente y reconoce el miedo que sintió en esos segundos: "Pensé que se me iba a romper el tobillo", le explicó Townsend a Piers Morgan en 'Football Uncensored'.

"La siguiente vez que lo vi estaba literalmente debajo de él"

Townsend asegura que no fue consciente de que la máquina se aproximaba hasta que ya era demasiado tarde: "No lo vi venir. Ocurrió en el descanso, cuando salíamos a calentar. Vi dos rodillos a ambos lados del campo. Recuerdo haber pensado: "Nunca había visto algo así en mi carrera, ¿qué están haciendo?". Pero nos llamaron para calentar. No le di mayor importancia. La siguiente vez que lo vi fue cuando estaba literalmente debajo de él y, afortunadamente, no hubo daños graves. Un par de golpes y moratones, pero por suerte logré salir ileso".

Las imágenes muestran al futbolista cayendo al césped mientras la máquina avanza sobre él. El momento pudo terminar con consecuencias mucho más graves, algo que el propio Townsend reconoce cada vez que vuelve a ver la grabación.

Sus hijos pensaron que el vídeo era inteligencia artificial

El exinternacional inglés explicó también la reacción de su familia cuando les enseñó las imágenes: "Cada vez que veo las imágenes, me estremezco; no doy crédito. Cuando se las envié a mis hijos, pensaron que era inteligencia artificial. Literalmente, tuve que explicarles durante 10 minutos que era real... Es horrible volver a verlo y pensar en lo que podría haber pasado, pero, como dije, tuve la suerte de caer al suelo en el momento justo, así que no se me rompió nada cuando la apisonadora pasó por encima de mí. Y hoy estoy aquí para reírme y contar la historia", se sinceró.

Townsend considera que la forma en la que cayó fue decisiva para evitar que la máquina le provocara una lesión de gravedad. El futbolista pudo continuar sin sufrir fracturas pese a que la apisonadora llegó a pasar sobre él.

Townsend termina bromeando con el accidente

Superado el susto y después de comprobar que todo había quedado en golpes y magulladuras, el inglés incluso ha sido capaz de tomarse lo sucedido con humor.

Townsend compartió una imagen del accidente en sus redes sociales acompañada de una broma relacionada con una de las frases más conocidas del fútbol inglés: "Resulta que jugar fuera contra el Stoke no fue tan malo después de todo".

El futbolista puede bromear ahora con una escena que reconoce que todavía le resulta "horrible" contemplar. El calentamiento en Tailandia durante el descanso terminó con Townsend debajo de una apisonadora y pensando que se había roto el tobillo. Por fortuna, todo quedó en un enorme susto.