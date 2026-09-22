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Mejores momentos | 22 de septiembre

El primer panel de Brian llega con un mensaje especial para el sustituto de Laura Moure

Brian ya ha debutado como sustituto de Laura Moure durante su baja de maternidad y el primer panel le reservaba un bonito mensaje oculto.

El primer panel de Brian llega con un mensaje especial para el sustituto de Laura Moure

El primer panel de Brian llega con un mensaje especial para el sustituto de Laura Moure

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Borja Tamayo
Publicado:

“La vida te sonríe en un programa de televisión”, rezaba el primer panel de Brian en La ruleta de la suerte. Con absoluta seguridad, buena actitud y destreza, el sustituto de Laura Moure durante su baja de maternidad se disponía a desvelar una a una las letras que fueran diciendo los concursantes.

Como si hubiera nacido para ello, Brian disfrutaba de estar cumpliendo su sueño en tiempo real cuando pulsaba la pantalla. Ahora bien, lo que no se esperaba es que el equipo del programa le hubiera escondido un mensaje especial para su inauguración.

Y es que Celia, con nada menos que 800€ acumulados, resolvía el panel que decía: “Vas a concursar y consigues un trabajo allí”. Una frase que efectivamente hacía referencia a Brian y que, con el premio ganado por la concursante, terminaba en una ola que ambos han compartido.

¡Vuelve a ver su primer panel dando play al vídeo de arriba!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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