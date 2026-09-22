Ferran Torres recuerda en El Hormiguero su camino hasta el gol que hizo campeona del mundo a España

Ferran Torres ha visitado El Hormiguero para recordar cómo vivió la competición y el partido que terminó dando a España su segunda estrella. El jugador reconoce que fue muy criticado durante el torneo por algunas oportunidades que no consiguió convertir.

Todo cambió en la final frente a Argentina, cuando marcó el gol de la victoria. Pese a convertirse en el héroe del encuentro, Ferran ha querido compartir el mérito y recalcar que ese tanto pertenece a todo el equipo y al país.