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EL HORMIGUERO
Ferran Torres recuerda en El Hormiguero su camino hasta el gol que hizo campeona del mundo a España
El futbolista ha repasado su Mundial, desde las críticas por las ocasiones falladas hasta convertirse en protagonista de la final con su decisivo gol ante Argentina.
Ferran Torres ha visitado El Hormiguero para recordar cómo vivió la competición y el partido que terminó dando a España su segunda estrella. El jugador reconoce que fue muy criticado durante el torneo por algunas oportunidades que no consiguió convertir.
Todo cambió en la final frente a Argentina, cuando marcó el gol de la victoria. Pese a convertirse en el héroe del encuentro, Ferran ha querido compartir el mérito y recalcar que ese tanto pertenece a todo el equipo y al país.