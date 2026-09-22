Rafa Latorre carga contra las "presiones" del Gobierno al jurado popular de Begoña Gómez: "Casi siempre condena"

Como cada martes en 'Espejo Público', conectamos con los micrófonos de Onda Cero y compartimos pantalla con Rafa Latorre, presentador y codirector de 'Más de Uno'. Esta semana, el foco se ha puesto sobre las palabras del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tras su visita este lunes a la ciudad autónoma de Ceuta, acompañado de una delegación del Partido Popular Europeo encabezada por su líder, el alemán Manfred Weber.

"El Gobierno español tiene que hacer su trabajo. Una cosa distinta es que haya interés, desidia o una estrategia que es ampliar este conflicto y cronificarlo y sacar un culpable", decía Feijóo, señalando directamente al Ejecutivo.

Latorre considera "interesantes" las declaraciones del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en las que reclama acudir a Europa, ya no solo por "razones afectivas", según señala, sino porque "es la única frontera terrestre que tiene con África".

"Europa puede hacer bastante más que España para presionar a Marruecos"

En este marco, señala el "cambio de versión del Gobierno", en el que ya no aluden a un "ataque a la integridad territorial" y sí a una crisis migratoria: "Están renunciando a toda la fuerza diplomática de la UE para tratar de forzar a Marruecos a una cooperación, que es imprescindible".

"Marruecos tiene el estatus de país de origen seguro por sus lazos comerciales y diplomáticos con Europa, entre otras cosas, que son privilegiados", apuntaba el periodista, para apostillar que "Europa puede hacer bastante para presionar a Marruecos, mucho más que la diplomacia española".

La tardanza de un mes en pedir ayuda a Frontex tras la entrada masiva de migrantes a Ceuta es planteada por Susanna Griso como una "falta de interés" del Gobierno en europeizar la situación.

Para el presentador de 'Más de Uno', la resolución del Parlamento Europeo hubiese sido "bien distinta" si se hubiese podido negociar con los eurodiputados socialistas. En este marco, cita las palabras del Gobierno con las que "trataban de convencer" a los eurodiputados de que es un "error" pensar que la situación en Ceuta "compete a todos los europeos".

En resumen, y según las palabras de Latorre: "España está renunciando a una baza que es crucial y que le da muchísima más fuerza diplomática".

Begoña Gómez, juzgada por un jurado popular "presionado por el Gobierno"

La conexión coincide también con el arranque del curso judicial y con la noticia de que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, va a tener que sentarse en el banquillo de los acusados frente a un jurado popular, dado que el juez Peinado se jubila en cinco días.

Latorre pone sobre la mesa los cuestionamientos al jurado popular de las últimas horas y recuerda que "está ahí en virtud de una ley promulgada, redactada y aprobada por el Gobierno socialista".

"El jurado popular casi siempre condena"

"Hasta hace poco era una figura de incontestable progresismo judicial", señala Latorre, para destacar la diferencia de percepción que, a su juicio, se ha generado cuando la persona que se sienta en el banquillo es la mujer del presidente del Gobierno.

A esto añade: "El jurado popular casi siempre condena". Y cuestiona la reacción del Gobierno, con la que cree que "están presionando a los miembros del jurado popular antes de ser incluso elegidos", un hecho que tilda de "innovador".

Latorre explica que, si por lo general los miembros del jurado pueden ser "sensibles" a una determinada atmósfera social y política, con el señalamiento previo del Consejo de Ministros solo "favorecen a la presión ambiental".

Reprocha que se esté tratando de "sumir en el descrédito al poder judicial" y advierte de que "va a salir muy mal parado de este mandato la separación de poderes".

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