Una psiquiatra, tras el suicidio de tres hermanas al quitarles el móvil sus padres: "El peor castigo es no ser una sociedad protectora"

La recién estrenada sección dedicada a salud mental de Espejo Público, 'Espejo de las Emociones', que conduce la psiquiatra Lucía Torres, aborda distintos temas de máximo interés social después de que el bienestar emocional esté recibiendo la consideración que muchos llevaban tiempo reclamando y poco a poco se vaya equiparando al físico.

"Afecta y mucho"

"No estamos ni tan contentos ni tan enérgicos"

Después de semanas y semanas de cielos grises y lluvias, la psiquiatra explica los efectos que tienen estas condiciones meteorológicas sobre nuestro estado anímico. Subraya la vital importancia que tiene la luz del Sol en nuestro reloj cronobiológico. Es "uno de los primeros reguladores" de ese mecanismo, advirtiendo al mismo tiempo Lucía que "cuando no la tenemos hay muchas sustancias que se alteran, por ejemplo la melatonina".

Explicaba que el movimiento "es la mejor medicina", de igual manera que la luz, invitando a "aumentar la luz" en interiores.

Unos niveles espeluznantes

Pasaba la especialista a abordar uno de los temas que más debaten en los últimos tiempos padres y madres de menores. El uso de las redes sociales y los efectos de las nuevas tecnologías en los más jóvenes, su regulación y los peligros a los que se exponen.

El tiempo de uso que los propios adolescentes reconocen en la mayoría de casos es a ojos de Lucía Torres excesivo y potencialmente adictivo.

"En un cerebro adolescente o infantil (…) es un cóctel que es imposible autorregularse", sentenciaba la médico, que daba una serie de recomendaciones con las que prevenir las consecuencias más nocivas.

La noticia que se conocía la misma mañana es muestra de cómo pueden llegar a alterar la mente de los más jóvenes estas nuevas tecnologías. El periodista Miquel Valls leía el impactante titular de tres hermanas de 12, 14 y 16 años que han saltado desde un noveno piso, perdiendo la vida. El suceso ocurría tras quitarles sus padres los teléfonos móviles, en la India.

"Estamos llegando a unos niveles que es espeluznantes. Yo lo veo en el hospital, padres que vienen con miedo ante la propuesta de: 'Hay que quitar este móvil'", decía la psiquiatra, que por último hacía una llamada a la sociedad para actuar: "El peor castigo es no ser una sociedad protectora que les limite y les acompañe en la medida en la que sus funciones cerebrales vayan estando adaptadas".

