Arguiñano, sobre la receta de pimientos rellenos de arroz y carne: "Me ha parecido muy interesante y muy bonita"
Karlos Arguiñano ha elaborado esta receta de pimientos rellenos de arroz y carne por petición de David Reinón desde Valencia, porque la hacía su abuela y le encanta.
Cuando vayas a hacer pimientos rellenos, no los llenes hasta el borde ya que el calor expande el relleno. Deja siempre un margen de 1-2 centímetros aproximadamente para que no se desborden.
Ingredientes, para 4 personas
- 4 pimientos rojos
- 500 g de carne picada de ternera
- 400 g de arroz
- 400 ml de caldo de pollo
- 2 ajos
- 1 tomate
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- Perejil
Elaboración
Calienta 3-4 cucharadas de aceite de oliva en una sartén. Salpimienta la carne e introdúcela. Pela los ajos, pícalos finamente y agrégalos a la sartén. Remueve y cocina durante 2-3 minutos (hasta que se dore la carne). Añade el pimentón y remueve. Ralla el tomate con ayuda de un rallador y añádelo a la sartén lo antes posible para que no se queme el pimentón. Rehoga y sofríe el conjunto durante 4 minutos aproximadamente.
Vierte el arroz y el caldo y deja cocinar durante 5 minutos (el arroz se terminará de cocinar en el horno).
Corta las tapas de los pimientos (resérvalas), retira las pepitas y las membranas blancas para que queden bien limpios. Rellena los pimientos con el arroz y la carne. Envuélvelos en papel de aluminio.
Colócalos en un bandeja de horno y hornea (con el horno precalentado) a 200ºC durante 40-45 minutos. Es recomendable echarles un vistazo cada 10-15 minutos para ver cómo van.
Retira el aluminio de cada pimiento, quita la tapa y pasa cada uno a un plato con ayuda de una espátula. Decora con una hoja de perejil.
