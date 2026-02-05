Un fallo inesperado deja en el aire los 5.000€ de Ángeles en La ruleta de la suerte

La concursante ha protagonizado uno de los momentos más intensos del programa al caer en una casilla de 1.000€ situada entre dos de quiebra, en una jugada que mantuvo en vilo tanto al público como a sus compañeros en La ruleta de la suerte.

Ángeles ha apostado por la letra “R”, que ha aparecido hasta en cinco ocasiones en el panel, sumando 5.000€ a su marcador y desatando la euforia en el plató. Sin embargo, cuando llegó el momento de resolver, cometió un error inesperado al decir una palabra equivocada pese a tener claro que sabía resolver el panel.

La equivocación le hizo perder el turno y ha dejado en el aire la continuidad de su premio, con el temor añadido de que alguno de los otros concursantes pudiera caer en la temida casilla de “me lo quedo” y arrebatarle los 5.000€ acumulados.