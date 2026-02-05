Antena3
Un fallo inesperado deja en el aire los 5.000€ de Ángeles en La ruleta de la suerte

Ángeles ha vivido una montaña rusa de emociones al verse con 5.000€ en su marcador y perderlos acto seguido al resolver mal el panel.

La concursante ha protagonizado uno de los momentos más intensos del programa al caer en una casilla de 1.000€ situada entre dos de quiebra, en una jugada que mantuvo en vilo tanto al público como a sus compañeros en La ruleta de la suerte.

Ángeles ha apostado por la letra “R”, que ha aparecido hasta en cinco ocasiones en el panel, sumando 5.000€ a su marcador y desatando la euforia en el plató. Sin embargo, cuando llegó el momento de resolver, cometió un error inesperado al decir una palabra equivocada pese a tener claro que sabía resolver el panel.

La equivocación le hizo perder el turno y ha dejado en el aire la continuidad de su premio, con el temor añadido de que alguno de los otros concursantes pudiera caer en la temida casilla de “me lo quedo” y arrebatarle los 5.000€ acumulados.

Receta exprés de galletitas de limón, de Karlos Arguiñano: "Este fin de semana las voy a hacer con mis nietos"

Arguiñano, sobre la receta de pimientos rellenos de arroz y carne: "Me ha parecido muy interesante y muy bonita"

Accidente mortal de un motorista.
Tragedia viral

El dolor de la madre de un motorista fallecido en un accidente de tráfico: "Grabaron a mi hijo muerto y el vídeo se hizo viral"

Ana Alarcón, portavoz Policía
INMIGRACIÓN

Las denuncias de Ana Alarcón, portavoz policial, por la regularización de inmigrantes: "Van perdidos, no saben siquiera los requisitos"

Lorena García en Espejo Público.
Temporal España

Roberto Brasero explica las inundaciones en Andalucía: "La tierra ya no chupa y rebosa"

Roberto Brasero organiza un experimento en plató para explicar por qué se están produciendo las inundaciones que estamos viendo en las últimas horas.

Iñaki Anasagasti en Espejo Público.
Portavoz del PNV

Iñaki Anasagasti: "Zapatero es un cáncer para España y para Venezuela"

El que fuera senador y portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, critica duramente el papel de José Luis Rodríguez Zapatero como mediador del régimen venezolano. "Zapatero y sus hijas se han colocado muy bien trabajando para la dictadura".

El capitán en Japón arrasa en su estreno con un 15,1% de cuota de pantalla

Rita Maestre, Elisa Mouliaá

Rita Maestre, ex de Íñigo Errejón, sobre la retirada de la denuncia de Elisa Mouliaá: "Sus comportamientos podían, o no, tener una consecuencia"

“No vengo más”: El enfado de Susana Saborido tras montar en la atracción acuática

