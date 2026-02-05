Ángeles se redime con la resolución de un panel por 750€ tras las pérdidas sufridas anteriormente

La concursante ha logrado rehacerse del golpe sufrido con anterioridad al resolver un nuevo panel por 750€, recuperando sensaciones después de haber perdido los 5.000€ acumulados en una ronda previa.

Este acierto le ha permitido sumar su segunda ola del programa, ya que Ángeles ha inaugurado el concurso resolviendo el primer panel normal por 500€. La reacción del público ha sido de apoyo y reconocimiento, celebrando su capacidad de reacción.

Lo curioso es que Ángeles ha sido, hasta el momento, la concursante que más paneles ha resuelto, sumando importantes cantidades de dinero y que, pese a su infortunio anterior, acumula un bote de 1500€ en su marcador.