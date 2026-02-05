Mejores momentos | 5 de febrero
Ángeles se redime con la resolución de un panel por 750€ tras las pérdidas sufridas anteriormente
La capacidad de resolución ha marcado el paso de Ángeles por el programa, donde ha logrado rehacerse de un revés importante resolviendo varios paneles.
La concursante ha logrado rehacerse del golpe sufrido con anterioridad al resolver un nuevo panel por 750€, recuperando sensaciones después de haber perdido los 5.000€ acumulados en una ronda previa.
Este acierto le ha permitido sumar su segunda ola del programa, ya que Ángeles ha inaugurado el concurso resolviendo el primer panel normal por 500€. La reacción del público ha sido de apoyo y reconocimiento, celebrando su capacidad de reacción.
Lo curioso es que Ángeles ha sido, hasta el momento, la concursante que más paneles ha resuelto, sumando importantes cantidades de dinero y que, pese a su infortunio anterior, acumula un bote de 1500€ en su marcador.
