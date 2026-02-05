El dolor de la madre de un motorista fallecido en un accidente de tráfico: "Grabaron a mi hijo muerto y el vídeo se hizo viral"

Nuestro protagonista es Javier, tenía 30 años, era el mayor de tres hermanos y trabajaba como monitor deportivo. Un joven muy querido por su entorno, deportista y con una vida por delante. El pasado 20 de julio, Javier circulaba con su motocicleta cuando se estrelló contra un turismo. El impacto fue mortal y falleció en el acto.

Hasta aquí, una tragedia vial más. Pero lo que ocurre después multiplica el dolor. Poco después del accidente, una persona llegó al lugar, grabó el cuerpo sin vida de Javier y publicó el vídeo en redes sociales. En cuestión de horas, las imágenes comenzaron a circular y se hicieron virales.

La doble batalla de Paqui: aclarar las causas de la muerte y conseguir que el vídeo desaparezca

Hoy, Paquí, la madre de Javier, libra una doble batalla: por un lado, aclarar las causas reales del accidente; por otro, conseguir que el vídeo de su hijo fallecido desaparezca definitivamente de internet.

Una lucha desigual, marcada por el dolor y la impotencia. “Fue muy duro verlo tirado en la carretera”. Paquí se rompe al recordar lo ocurrido. Su testimonio estremece: “Fue muy duro verlo tirado en la carretera, reanimándolo, fallece allí, el vídeo se hace viral, yo esperándolo en el tanatorio un día y medio y ese mismo día en el tanatorio la gente viendo ese vídeo con mi hijo tirado en la carretera, es que además no estaba tapado ni nada.”

El sufrimiento no terminó ahí. Según explica, el caso fue archivado apenas un mes después, algo que como madre no logra comprender: “Duele mucho, pierdes a tu hijo, el vídeo viral, al mes archivan el caso. Hay un montón de expedientes abiertos, la abogada luchando para que se unifique todo en el mismo expediente, pero a base de recursos”.

"Como familia, lo único que queremos saber es qué ocurrió"

Paquí insiste en que no busca culpables a toda costa, sino respuestas: “Como familia lo único que queremos saber es lo que ocurrió esa noche. Si un juez, con todas las pruebas, con el atestado, con los testigos, dice que Javier es culpable, pues vale, lo aceptamos. Pero un caso archivado solamente con un atestado… como madre no podemos avanzar.”

La madre denuncia además que su hijo no ha tenido ni siquiera la presunción de inocencia: “Lo más normal es que la presunción de inocencia es para todo el mundo. A él no se la han dado en ningún momento porque como no se puede defender. Con esto no quiero decir que no sea el culpable del accidente ni tampoco pongo en duda el trabajo de nadie, porque se me ha recriminado mucho.”

Paquí quiere que se recuerde quién era realmente su hijo, más allá del accidente y del vídeo: “Era un niño muy querido, deportista, le encantaba viajar. Que se haga justicia.”Eso es lo que hoy reclama esta familia rota por una tragedia que, para ellos, aún no ha terminado.

