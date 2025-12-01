Lucía Torres, psicóloga infantil: "Espero que en unos años el 'smartphone' sea como a día de hoy el alcohol o el tabaco"

Este sábado se producía el hallazgo de dos chicas de 15 y 16 años muertas en un parque de Jaén. Una noticia que ha dejado en shock a toda la ciudad. Pese a que la Policía Nacional sigue investigando las circunstancias de la muerte y descartan la presencia de signos de violencia externa, varios amigos y compañeros de las menores han asegurado que habrían sufrido acoso escolar recientemente.

Dos días después de los hechos, ha sido entrevistado en Espejo Público uno de los padres de las fallecidas, quien ha reconocido que "no se trataría de un suicidio" la muerte de su hija, sino de un "suicidio inducido", pero, ¿esto qué quiere decir, es realmente así?. La psicóloga infantil y juvenil, Lucía Torres, ha resuelto todas las dudas en una entrevista en el programa. La experta ha explicado que "el duelo por un suicidio" es uno de los más difíciles, es terriblemente doloroso y "la negación" es la primera reacción ante un dolor tan grande.

"La impulsividad en los adolescentes es muy elevada"

Los padres de la menor fallecida reconocían en Espejo Público que no les constaba ningún episodio de acoso escolar antes de su muerte, y que se despidió de ellos "con normalidad". Unos signos que, según la experta, Lucía Torres, no son normales: "Esto no es lo habitual, lo normal es que vayan dando señales. Aunque el hecho de que en su centro hubiera otros suicidios en adolescentes, puede hacer que aumente el riesgo entre los compañeros. Lo multiplica entre 3 y 5. Es una población más expuesta, al igual que la exposición por medios, que también puede aumentar este riesgo que es menor, el 15%. Además, hay que entender que estos adolescentes tienen un cerebro en desarrollo, con lo cual, las emociones se ven de forma más intensa y la impulsividad es muy elevada", ha explicado.

Lucía Torres ha explicado que la adolescencia siempre ha sido una etapa complicada, pero que ahora, en pleno siglo XVI, todo es mucho más complicado, por "la exigencia de ser escaparate" y por la pérdida de la parte esencial del "contacto humano". La psicóloga juvenil considera que un cerebro tan inmaduro, no está preparado para utilizar una herramienta tan potente como un smartphone: "Yo espero que en unos años el smartphone sea como a día de hoy, el alcohol o el tabaco. Hace años se podía ver a un niño con un vaso de vino, y a día de hoy es impensable. Espero que en unos años estemos así", ha confesado.

La opinión de Cristóbal Soria

Tras la intervención de la psiquiatra infantil y juvenil ha querido opinar el colaborador de Más Espejo, Cristóbal Soria, quien ha confesado que: "Estamos hablando de bullying y redes sociales, pero la permisibilidad que existe en las redes con los insultos es tremenda. Hablamos de los protocolos en los colegios, pero en las redes sociales es donde realmente hay mucho más bullying".

