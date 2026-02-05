Desarticulado un narcoprostíbulo situado junto a una guardería en Madrid: "Muchas de las chicas parecían menores"

Desde Espejo Público nos desplazamos al barrio y podemos observar cómo el local está precintado por la Policía Nacional. Según cuentan fuentes oficiales, dentro se dedicaban al tráfico de drogas y la trata de seres humanos. Se trataba de mujeres extranjeras en riesgo de vulnerabilidad que eran retenidas para garantizar el servicio a sus clientes y mantener relaciones sexuales de manera ininterrumpida.

La operación concluye con ocho detenidos, entre ellos la cabecilla de la organización.

Se trataba de una mujer de 48 años de origen brasileño, conocida en el barrio, a la que los vecinos describen como “discreta”. Era la encargada del funcionamiento del local y ejercía violencia y tratos vejatorios contra las mujeres que trabajaban allí de manera forzosa

Los vecinos se muestran reticentes para hablar con nosotros sin estar bajo el anonimato, por miedo a las posibles represalias por parte de esta mafia. Los padres de la zona manifiestan su preocupación: “Me da miedo, sobre todo por los puteros”. Una vecina relata que algunos hombres se acercaban a la guardería preguntando a los padres a cerca de sustancias o prostitutas “¿dónde es?, ¿es ahí?” “¿Cómo va a ser ahí si es de niños?”

“Venían hombres de todo tipo, entraban y salían”

Los vecinos cuentan que han visto todo tipo de personas entrar en el narcoprostibulo durante los seis años que lleva perturbando la tranquilad de la comunidad. Aseguran que muchas de las chicas aparentaban ser menores. “Me da miedo por mi niña” nos cuenta una de las madres de la zona.

Los vecinos de Francos Rodríguez pueden ya descansar tranquilos, aunque el miedo a esta mafia de las drogas y el narcotráfico les sigue obligando a mantener reservada su identidad, así como la sospecha de que probablemente, en no demasiado tiempo, algún miembro de este grupo, vuelva a abrir un negocio similar por la zona.

