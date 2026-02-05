Tres hermanas se tiran desde el balcón de casa tras prohibirles usar el móvil: "No podemos renunciar, nos estamos matando"

Tres hermanas adolescentes han muerto en India tras precipitarse desde el balcón de su casa después de que su padre les prohibiera jugar a un "juego de amor" coreano en su teléfono, precisa 'New York Post'.

Al parecer, las pequeñas no estaban de acuerdo con que sus padres les prohibieran el acceso al juego. Antes de precipitarse por el balcón, dejaron una nota de ocho páginas, según precisa 'NDTV' .

El padre de las menores ha señalado, según 'NDTV', que sus hijas presentaban una "adicción extrema a todo lo coreano" desde la pandemia de COVID-19, e incluso llegaron a abandonar la escuela por completo. Cuando el hombre descubrió que sus hijas estaban jugando un juego que no sería apropiado para ellas en su teléfono, les cortó el acceso.

"Papá, lo siento, Corea es nuestra vida"

En cuanto a la nota que dejaron antes de precipitarse desde el balcón, el progenitor señala que rezaba: "Papá, lo siento, Corea es nuestra vida, Corea es nuestro mayor amor, digas lo que digas, no podemos renunciar a ella. Así que nos estamos matando". "Intentaste distanciarnos de los coreanos, pero ahora sabes cuánto amamos a los coreanos".

En las paredes del dormitorio de las menores también había escritos suyos que decían: "Estoy muy, muy sola" y "hazme un corazón roto", en inglés, según el 'Daily Mail'.

Los primeros informes señalan que las tres hermanas saltaron del balcón, mientras que las declaraciones de testigos contradictorias sugieren que dos de las hermanas estaban intentando contener a la tercera cuando cayeron accidentalmente.

Aún así, la investigación sobre sus muertes continúa y la Policía todavía no ha identificado el juego específico que provocó la reacción de las niñas. "La investigación hasta ahora no ha revelado ningún nombre de juego específico, pero está claro que las chicas fueron influenciadas por la cultura coreana", señalan a 'NDTV'.

