Mejores momentos | 5 de febrero

Un giro decisivo permite a Adrián quedarse con 5.000€ arrebatando el dinero a Ángeles

Adrián consigue llevarse el dinero acumulado de Ángeles gracias su puntería al caer en la casilla de “me lo quedo”.

Un giro decisivo permite a Adrián quedarse con 5.000€ arrebatando el dinero a Lourdes

La fortuna ha sonreído a un Adrián que ha buscado de manera persistente junto a la concursante del atril amarillo, María, caer en la casilla de “me lo quedo” y hacerse con los 5.000€ que había acumulado Ángeles.

Tras la tirada el concursante se ha sentido en la obligación de disculparse de manera educada con su compañera, consciente del golpe de suerte que acababa de darle la ruleta y del mérito que había conseguido Ángeles cayendo en esa casilla de 1000€.

Además de este dinero, Adrián ha sumado un premio adicional de unos auriculares valorados en 200€ que le posiciona de manera muy favorable para jugar la final.

Un fallo inesperado deja en el aire los 5.000€ de Ángeles en La ruleta de la suerte

Ángeles ha vivido una montaña rusa de emociones al verse con 5.000€ en su marcador y perderlos acto seguido al resolver mal el panel.

