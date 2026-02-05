Las lágrimas de un vecino de Arcos de la Frontera al recordar el desalojo de una residencia: "Lo hemos vivido como una catástrofe"

España continúa en alerta por el paso de la borrasca Leonardo. Tras una noche en la que las lluvias han inundado gran parte del sur peninsular, los vecinos miran al cielo esperando que deje de llover.

El temporal ha causado miles de desalojos, destrozos y cortes de servicios y carreteras. Una situación sin precedentes ante la que las autoridades piden máxima precaución.

Juan Carlos es un vecino de Arcos de la Frontera (Cádiz), uno de los municipios más afectados por el temporal. Este tiene a su madre en una residencia de mayores que tuvo que ser evacuada por precaución.

"En mi vida he vivido una cosa así, lo hemos vivido como una catástrofe", nos cuenta Juan Carlos, emocionado. Este vecino ha querido dar las gracias entre lágrimas a las autoridades por la gestión del temporal: "Por suerte todos los abuelitos están bien".

Andalucía comienza a ver el final a la borrasca, aunque los estragos de las lluvias quedarán. ¿Cómo afectará este temporal a largo plazo? ¡Dale al play para escuchar a Juan Carlos!