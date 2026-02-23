Un grupo de activistas cuelga un cuadro del expríncipe Andrés tras su detención en el museo del Louvre

La detención del expríncipe Andrés está provocando una cadena de reacciones a todos los niveles. El 'royal' británico ha sido detenido por la supuesta filtración de información secreta de su país después de años relacionado con el 'caso Epstein' por su relación con el pederasta condenado Jeffrey Epstein.

Si ha habido una imagen de la detención del miembro de la Casa Real británica esa ha sido la del expríncipe sentado en el asiento trasero del vehículo tras ser detenido por las autoridades. Con un semblante visiblemente turbado el hermano del rey Carlos III vivía en ese momento los primeros instantes tras su detención.

Ha sido precisamente esa imagen, tomada por un fotógrafo de Reuters de Andrés Mountbatten-Windsor, la que ha colgado el grupo de activistas británicos Everyone Hates Elon (Todo el mundo odia a Elon) en el Museo del Louvre de París. Esta asociación antimillonarios reprodujo en su cuenta de Instagram, bajo la foto, que estuvo expuesta unos minutos hasta que fue retirada por el personal del museo, pegaron un cartel en el que se podía leer: “He sweats now - 2026” (“Ahora sí que suda”).

Detenido por mala conducta en un cargo público

El expríncipe Andrés ya no será recordado como un héroe de la guerra de las Malvinas, como el 'playboy' de la familia real o como el excéntrico marido de Sarah Ferguson, sino como un personaje siniestro a quien los títulos y privilegios han protegido hasta ahora. El escándalo de los llamados 'Papeles Epstein' puede ser el último clavo en el ataúd de su carrera, tras convertirse en el primer miembro de alto rango de la familia real británica en la historia moderna en ser arrestado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.