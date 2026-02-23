Antena3
Una riña entre vecinos por el ruido termina con uno de ellos muerto: "Lo apuñaló sin mediar palabra"

Uno de los vecinos reprochó al otro el elevado volumen que tenía en su casa. El vecino ruidoso subió al piso de este otro y le apuñaló mortalmente en el cuello.

Mata a su vecino por problemas de ruido

Laura Simón
Publicado:

Un conflicto vecinal por el ruido ha acabado con un muerto a puñaladas y sartenazos en un barrio de Valencia. El presunto asesino y la víctima mantenían una relación tensa desde hacía tiempo. Según ha contado otro vecino de un bloque contiguo la madre del agresor había pegado a la progenitora del fallecido hacía unos meses. Ese episodio, sumado a una tension creciente entre ambos, ha desembocado en tragedia.

Los hechos se desencadenaron cuando el vecino de 59 años estaba haciendo ruido en su domicilio. La víctima, de 35, le reprocha las molestias y finalmente es el vecino ruidoso quien acababa subiendo al domicilio. Cuando este abre la puerta el agresor le asesta una puñalada mortal en el cuello sin mediar palabra.

Un barrio "en shock y muy conmocionado" tras el crimen

Este barrio valenciano se encuentra en shock tras el crimen. Durante su detención el asesino confeso no opuso resistencia, tal y como ha trascendido de fuentes del caso. Mari vive en el edificio de enfrente y fue testigo de los hechos. Cuenta que estando en casa empezó a escuchar gritos de auxilio. "En frente uña señora me hacía señales", relata refiriéndose a la petición de ayuda que lanzaba la madre por la ventana para que alguien llamara a la Policía.

Los vecinos sabían que entre estos dos vecinos había problemas desde hacía tiempo pero nada hacía presagiar que una riña entre viviendas colindantes terminaría con este trágico suceso.

Raúl García.

Adiós vecino, hola inversor: "Podemos conseguir más por tu piso"

