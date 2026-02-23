Este domingo, Londres ha extendido su alfombra roja para celebrar una de las citas más importantes del cine inglés, los Premios BAFTA, organizados por la Academia Británica de Cine y Televisión.

Una 79 edición que ha reunido a grandes actores y actrices que han desfilado por una alfombra roja que han conquistado con estos looks...

Alicia Vikander, con un diseño de Louis Vuitton.

Alicia Vikander en los BAFTA 2026 | Gtres

Emma Stone apostó por un vestido de corte keyhole de Louis Vuitton.

Emma Stone en los BAFTA 2026 | Gtres

Cillian Murphy apostó por la marca de lujo italiana Ferragamo.

Cillian Murphy en los BAFTA 2026 | Gtres

Barry Keoghan con un smoking negro de Louis Vuitton.

Barry Keoghan en los BAFTA 2026 | Gtres

Maggie Gyllenhaal por Luis Vitton.

Maggie Gyllenhaal en los BAFTA 2026 | Gtres

Kate Hudson con un clásico de Valentino.

Kate Hudson en los BAFTA 2026 | Gtres

Leonardo DiCaprio de Dior.

Leonardo Dicaprio en los BAFTA 2026 | Gtres

Jessie Buckley de Chanel.

Jessie Buckley en los BAFTA 2026 | Gtres

Mónica Bellucci de Saint Laurent.

Monica Bellucci en los BAFTA 2026 | Gtres

Patrick Dempsey por Brunello Cucinelli.

Patrick Dempsey en los BAFTA 2026 | Gtres

Aimee Lou Wood de Emilia Wickstead.

Aimee Lou Wood e los BAFTA 2026 | Gtres

Óliver Laxe, de Hermés.