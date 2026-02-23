79 EDICIÓN
Alfombra roja Premios BAFTA 2026: la elegancia del negro conquista a Emma Stone y Mónica Belluci
Los Premios BAFTA han celebrado este domingo su 79 edición. El histórico Royal Festival Hall, en Londres, ha extendido su alfombra roja para que las estrellas desfilasen con sus mejores looks.
Una 79 edición que ha reunido a grandes actores y actrices que han desfilado por una alfombra roja que han conquistado con estos looks...
Alicia Vikander, con un diseño de Louis Vuitton.
Emma Stone apostó por un vestido de corte keyhole de Louis Vuitton.
Cillian Murphy apostó por la marca de lujo italiana Ferragamo.
Barry Keoghan con un smoking negro de Louis Vuitton.
Maggie Gyllenhaal por Luis Vitton.
Kate Hudson con un clásico de Valentino.
Leonardo DiCaprio de Dior.
Jessie Buckley de Chanel.
Mónica Bellucci de Saint Laurent.
Patrick Dempsey por Brunello Cucinelli.
Aimee Lou Wood de Emilia Wickstead.
Óliver Laxe, de Hermés.
