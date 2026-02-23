Antena 3 Logo Antena 3
79 EDICIÓN

Alfombra roja Premios BAFTA 2026: la elegancia del negro conquista a Emma Stone y Mónica Belluci

Los Premios BAFTA han celebrado este domingo su 79 edición. El histórico Royal Festival Hall, en Londres, ha extendido su alfombra roja para que las estrellas desfilasen con sus mejores looks.

Emma Stone, sobre la alformbra roja Premios BAFTA 2026

Este domingo, Londres ha extendido su alfombra roja para celebrar una de las citas más importantes del cine inglés, los Premios BAFTA, organizados por la Academia Británica de Cine y Televisión.

Una 79 edición que ha reunido a grandes actores y actrices que han desfilado por una alfombra roja que han conquistado con estos looks...

Alicia Vikander, con un diseño de Louis Vuitton.

Alicia Vikander en los BAFTA 2026
Alicia Vikander en los BAFTA 2026 | Gtres

Emma Stone apostó por un vestido de corte keyhole de Louis Vuitton.

Emma Stone en los BAFTA 2026
Emma Stone en los BAFTA 2026 | Gtres

Cillian Murphy apostó por la marca de lujo italiana Ferragamo.

Cillian Murphy en los BAFTA 2026
Cillian Murphy en los BAFTA 2026 | Gtres

Barry Keoghan con un smoking negro de Louis Vuitton.

Barry Keoghan en los BAFTA 2026
Barry Keoghan en los BAFTA 2026 | Gtres

Maggie Gyllenhaal por Luis Vitton.

Maggie Gyllenhaal en los BAFTA 2026
Maggie Gyllenhaal en los BAFTA 2026 | Gtres

Kate Hudson con un clásico de Valentino.

Kate Hudson en los BAFTA 2026
Kate Hudson en los BAFTA 2026 | Gtres

Leonardo DiCaprio de Dior.

Leonardo Dicaprio en los BAFTA 2026
Leonardo Dicaprio en los BAFTA 2026 | Gtres

Jessie Buckley de Chanel.

Jessie Buckley en los BAFTA 2026
Jessie Buckley en los BAFTA 2026 | Gtres

Mónica Bellucci de Saint Laurent.

Monica Bellucci en los BAFTA 2026
Monica Bellucci en los BAFTA 2026 | Gtres

Patrick Dempsey por Brunello Cucinelli.

Patrick Dempsey en los BAFTA 2026
Patrick Dempsey en los BAFTA 2026 | Gtres

Aimee Lou Wood de Emilia Wickstead.

Aimee Lou Wood e los BAFTA 2026
Aimee Lou Wood e los BAFTA 2026 | Gtres

Óliver Laxe, de Hermés.

Óliver Laxe en los BAFTA 2026
Óliver Laxe en los BAFTA 2026 | Gtres

