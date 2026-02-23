Antena3
Mejores momentos | 23 de febrero

Tamara consigue llevarse la cantidad económica más elevada del panel final, un bote de 8.000€

La concursante se ha plantado en la final con 2.000€ en su marcador gracias a resolver el último panel.

Tamara consigue llevarse 8.000€ en el panel final

Tamara ha conseguido llegar a la final tras conseguir 775€ en el ‘panel con bote’ y, de esta forma, superar a Almudena, que pese a haber ganado los 1.400€ de Jaime, no ha logrado llegar a la final.

Una vez en la final, Tamara ha resuelto el panel, cuya pista era ‘tres prendas de agua’, en tan solo cinco segundos y pese a que no hayan aparecido dos de las tres consonantes que había elegido.

Tras resolver el panel, Jorge Fernández ha querido dar más emoción y suspense al decir el contenido del sobre, con cometarios como: “con este dinero te podrías comprar miles de botas de agua”. Finalmente, con el dinero del sobre final y lo que tenía ya en su marcador, Tamara se ha ido a casa con un bote de 10.700€

