Alta tensión entre Jon Goitia y Ana Iris Simón por la vivienda: "Búscate un trabajo de verdad que no sea especular"

La ultima vez que Jon Goitia respondió a las preguntas de Susanna Griso reconocía tener 11 viviendas, ahora ha aumentado su catálogo, admite tener 15 inmuebles.

La senadora socialista y expresidenta de la Junta de Andalucía le calificaba de gran tenedor, después de haber responsabilizado a los propietarios de un número "muy por encima de diez viviendas" de la crítica situación habitacional que atraviesa España.

Él responde clara y directamente: "Mentira, mentira. Claro... mentira".

Seguridad legal y los bolsillos más llenos

Atribuye la crisis de vivienda a la normativa actual, según las cuales Jon explica que espantarían a los propietarios a destinar sus casas como vivienda habitual de sus inquilinos. Asegura que el alojamiento turístico ofrece una seguridad jurídica mucho mayor, además de unos ingresos económicos superiores. Reconoce haber cambiado un sector por el otro: "Yo me cambié por las normativas (...) También gano más".

Denunciaba pagar "una barbaridad de impuestos", poniendo incluso cifras de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, o la recién restaurada Tasa de Basuras. Y al mismo tiempo confesaba ganar "mucho, mucho dinero", pero rehusaba hablar de estos números. Culpa a la "suma de las normativas estatales y de las municipales".

"Ponte a picar en la obra"

Le preguntaba la periodista y colaboradora por su nivel de ingresos y, a parte de reconocer que son abundantes, Jon afirmaba que eran a cambio de "dejarse la vida". No complacía la respuesta a Ana Iris, que rechazaba una suposición del multipropietario como un "hombre estrangulado".

Ante ese supuesto sufrimiento, Ana Iris tiraba de ironía y le hacía una propuesta afilada a Jon Goitia: "Búscate un trabajo de verdad que no sea especular. Ponte a picar en la obra".

"¿Sabes lo gracioso?"

"He manejado hormigonera años"

No se cortaba Jon a la hora de responder a la colaboradora. Le invitaba a buscar vídeos suyos de sus inicios, en los que afirma que pese a ser arquitecto, ha trabajado en la obra: "Yo era el peón de mi propio albañil", siendo ambos los únicos trabajadores de su empresa dedicada a las reformas.

"Lo cuento de manera transparente igual que hace años contaba que me iba de pena, de pena", explicaba Jon, que relataba como le costó quince años obtener beneficios de su negocio.

"Estás contribuyendo a la miseria de gente"

Subía el tono de la conversación cuando Ana Iris le espetaba que "el mito del hombre hecho a sí mismo lo sabemos". Acusaba a Jon Goitia por la actividad a la que se dedica: y "Estás robándole vivienda y estás contribuyendo a la miseria de gente".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.