Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Trama Gürtel

Álvaro Pérez, El Bigotes, habla de la boda de la hija de José María Aznar y su relación con él: "Me guiñaba el ojo, y yo le he guardado el puro cuatrocientas veces"

Uno de los protagonistas de la trama de corrupción del Partido Popular ha roto su silencio en Espejo Público.

Álvaro Pérez, El Bigotes

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Álvaro Pérez, alias 'El Bigotes', se emocionaba al ver unas imágenes de su vida antes de pasar por prisión, donde ha concedido una entrevista a Susanna Griso.

"A mí si me conocía"

Desmiente al expresidente Aznar cuando aseguró que no le conocía: "Aunque lo niegue, Aznar me conocía. El ser humano es muy cobarde. A mí sí me conocía".

"A Correa también le conocía, pero a Paco Correa no le tragaba, ni Correa le tragaba a él. Entonces en la boda no se hablaron", decía a propósito de otro de los empresarios encausados en la Trama Gürtel, que supuso un auténtico terremoto en el Partido Popular.

Niega que Aznar tuviera relación alguna con Francisco Correa, pero sí afirma que él mismo y el expresidente la tuvieron: "Conmigo ha hablado en muchas ocasiones he ido en su comitiva. Me guiñaba el ojo, y le he guardaba el puro cuatrocientas veces para que fumara después de comer en eventos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

La Reina Sofía recibe el premio Gorila.

La reina Doña Sofía recibe el Premio 'Gorila' del Loro Parque por su compromiso con el bienestar animal

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Expríncipe Andrés

Sarah Ferguson, en paradero desconocido tras el escándalo del expríncipe Andrés: "Se cree que está en Emiratos Árabes"

ECEJ_EC3_INEDITOS_03

VÍDEO INÉDITO: Joaquín y su familia descubren cómo viven las vacas de Wagyu

Álvaro Pérez, El Bigotes

Álvaro Pérez, El Bigotes, habla de la boda de la hija de José María Aznar y su relación con él: "Me guiñaba el ojo, y yo le he guardado el puro cuatrocientas veces"

La confesión de Joaquín a Susana Saborido: “Yo sabía que ibas a quedar rara, pero tan mal…”
El miércoles a las 23 h

La confesión de Joaquín a Susana Saborido: “Yo sabía que ibas a quedar rara, pero tan mal...”

Llum Barrera
A partir de las 17:00

Llum Barrera, la actriz que lo dejó todo por los escenarios, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Lucía Torres
Redes Social

Los consejos a padres de la psiquiatra Lucía Torres ante el 'Reto del Paracetamol': "Ser parte del grupo a este precio, no merece la pena"

En 'El Espejo de las Emociones' la doctora Lucía Torres aborda los temas más actuales en lo que a salud mental refiere. El impacto irreversible que tienen los retos virales entre la población infantil y adolescente ha copado titulares las últimas semanas tras detectarse un aumento en el número de hospitalizaciones de niños, por sobredosis de medicamentos.

Hipótesis del accidente de Adamuz.
ACCIDENTE ADAMUZ

El informe de la Guardia Civil sobre el accidente de Adamuz, bajo la lupa del catedrático Ricardo Díaz: Esta es la principal hipótesis

La investigación sigue abierta y no descarta ninguna hipótesis. Ricardo Díaz, catedrático de Ingeniería Química y de Materiales, ha analizado el informe de la Guardia Civil. Apunta a un posible fallo en la soldadura del carril y al estado de la infraestructura como causa más probable.

La Reina Sofía recibe el premio Gorila.

La reina Doña Sofía recibe el Premio 'Gorila' del Loro Parque por su compromiso con el bienestar animal

El abogado de la presunta víctima del DAO.

El abogado de la víctima del DAO: "Me están contactando otras agentes que han sufrido contactos inapropiados de la cúpula policial"

Exige que paguemos todos los gastos.

El fenómeno de los 'herederos okupa': hijos que bloquean la herencia familiar

Publicidad