Trama Gürtel
Álvaro Pérez, El Bigotes, habla de la boda de la hija de José María Aznar y su relación con él: "Me guiñaba el ojo, y yo le he guardado el puro cuatrocientas veces"
Uno de los protagonistas de la trama de corrupción del Partido Popular ha roto su silencio en Espejo Público.
Álvaro Pérez, alias 'El Bigotes', se emocionaba al ver unas imágenes de su vida antes de pasar por prisión, donde ha concedido una entrevista a Susanna Griso.
"A mí si me conocía"
Desmiente al expresidente Aznar cuando aseguró que no le conocía: "Aunque lo niegue, Aznar me conocía. El ser humano es muy cobarde. A mí sí me conocía".
"A Correa también le conocía, pero a Paco Correa no le tragaba, ni Correa le tragaba a él. Entonces en la boda no se hablaron", decía a propósito de otro de los empresarios encausados en la Trama Gürtel, que supuso un auténtico terremoto en el Partido Popular.
Niega que Aznar tuviera relación alguna con Francisco Correa, pero sí afirma que él mismo y el expresidente la tuvieron: "Conmigo ha hablado en muchas ocasiones he ido en su comitiva. Me guiñaba el ojo, y le he guardaba el puro cuatrocientas veces para que fumara después de comer en eventos".
