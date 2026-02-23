Una Batalla tras otra, la gran triunfadora de los BAFTA donde Marty Supreme y Timothée Chalamet se van de vacío

Este 22 de febrero ha tenido lugar los BAFTA 2026 donde los premios han estado repartidos. Una batalla tras otra partía como la gran favorita al tener 14 nominaciones y así fue, tras hacer con 6 premios en total entre los que estaban Mejor Película y Director para Paul Thomas Anderson.

El director Paul Thomas Anderson, editor Andy Jurgensen, productora Sara Murphy, Cassandra Kulukundis, Michael Bauman y los actores Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Teyana Taylor, Chase Infinit | Reuters

Alan Cumming fue el encargado de presentar la 79 edición de los premios donde la gran sorpresa de la noche la protagonizó el actor Robert Aramayo al hacerse con el BAFTA a Mejor Actor por la película I Swear ganando al gran favorito, Timothée Chalamet, o incluso a la leyenda del cine Leonardo DiCaprio.

Aramayo interpreta en esta película biográfica a John Davidson, activista del síndrome de Tourette en la vida real, quien estuvo presente en la ceremonia.

Sinners (Pecadores) se hizo con 3 premios en total, entre ellos el de Mejor Actriz de Reparto para Wunmi Mosaku. Por otro lado, Hamnet se hizo con el galardón a Mejor Película Británica y el de Mejor Actriz para Jessie Buckley, quien ya se llevó el Globo de Oro y es la favorita para los Oscar.

Frankenstein ganó en diseño de producción, maquillaje, peluquería y diseño de vestuario. Y Sentimental Value es la primera película noruega en ganar un premio BAFTA al hacerse con el de Mejor Película de habla no inglesa.