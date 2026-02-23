Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Mario Vaquerizo nos abre las puertas a su lado más íntimo

La música le unió a Alaska y hoy sigue siendo su forma de vivir y de expresarse. Hoy, Mario Vaquerizo nos presenta su faceta más personal, más allá del hombre que nos conquistó a través de la televisión.

Mario Vaquerizo

Publicidad

Mario Vaquerizo es sinónimo de personalidad y alegría. Desde muy pequeño sueña con ser estrella del rock, aunque opta por el camino de la comunicación y de los medios. Sin embargo, en el año 2000 se convierte en representante de artistas.

Su vida cambia de la mano de Fangoria, el grupo que lidera su actual mujer, Alaska. Ambos se enamoraron perdidamente, aunque los inicios de su relación no fueron tan fáciles.

Hoy, Mario Vaquerizo ha dejado de lado la etiqueta de "marido de" para convertirse en lo que siempre soñó, una estrella que triunfa con las Nancys Rubias. Un éxito que no solo llega en lo profesional, sino también en lo personal. ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Mario Vaquerizo

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Mario Vaquerizo nos abre las puertas a su lado más íntimo

Así son los 'therian'.

Los therians llegan a España: "Más que nada es ser tú mismo y ser más libre"

Venta online burundanga

Alerta por la venta de burundanga a domicilio en Madrid: "Hay una gran organización detrás"

3_Panelfinal
Mejores momentos | 23 de febrero

Tamara consigue llevarse la cantidad económica más elevada del panel final, un bote de 8.000€

2_Panelexprés
Mejores momentos | 23 de febrero

Tamara dobla su marcador de 400 a 800€ gracias a levantar el ‘panel exprés’

Mata a su vecino por problemas de ruido
Conflicto en Valencia

Una riña entre vecinos por el ruido termina con uno de ellos muerto: "Lo apuñaló sin mediar palabra"

Uno de los vecinos reprochó al otro el elevado volumen que tenía en su casa. El vecino ruidoso subió al piso de este otro y le apuñaló mortalmente en el cuello.

1_Meloquedo
Mejores Momentos | 23 de febrero

Jaime falla un panel de 1.400€ y Almudena lo aprovecha con la ayuda del ‘me lo quedo’

El joven de 33 años ha tenido en sus manos la oportunidad de resolver un panel de más de mil euros, pero un error ha hecho que pierda todo su dinero.

Borraja en tempura con crema de alubias rojas, de Joseba Arguiñano: receta saludable y nutritiva

Borraja en tempura con crema de alubias rojas, de Joseba Arguiñano: receta saludable y nutritiva

Huevos con butifarra al plato

Receta fácil y rápida de Karlos Arguiñano: huevos con butifarra al plato

Raúl García.

Adiós vecino, hola inversor: "Podemos conseguir más por tu piso"

Publicidad