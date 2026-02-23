A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Mario Vaquerizo nos abre las puertas a su lado más íntimo
La música le unió a Alaska y hoy sigue siendo su forma de vivir y de expresarse. Hoy, Mario Vaquerizo nos presenta su faceta más personal, más allá del hombre que nos conquistó a través de la televisión.
Mario Vaquerizo es sinónimo de personalidad y alegría. Desde muy pequeño sueña con ser estrella del rock, aunque opta por el camino de la comunicación y de los medios. Sin embargo, en el año 2000 se convierte en representante de artistas.
Su vida cambia de la mano de Fangoria, el grupo que lidera su actual mujer, Alaska. Ambos se enamoraron perdidamente, aunque los inicios de su relación no fueron tan fáciles.
Hoy, Mario Vaquerizo ha dejado de lado la etiqueta de "marido de" para convertirse en lo que siempre soñó, una estrella que triunfa con las Nancys Rubias. Un éxito que no solo llega en lo profesional, sino también en lo personal. ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!
