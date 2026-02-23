Los therians llegan a España: "Más que nada es ser tú mismo y ser más libre"

Este fin de semana varios encuentros de 'therians' han tenido lugar en diferentes ciudades españolas. Personas que aseguran sentir una conexión profunda con un animal concreto se han reunido para sentirse comprendidas. Espejo Público ha podido hablar con algunos de ellos para conocer de cerca qué significa vivir con esa identidad híbrida entre lo humano y lo animal.

Para muchos, no se trata de un disfraz ni de un juego. Hablan de una conexión espiritual que forma parte de su manera de estar en el mundo. En los encuentros, imitan los movimientos de su animal y animan a otros a perder el miedo sobre el juicio social.

Conexión espiritual y hábitos compartidos

"Un therian es una conexión espiritual que tú sientes con un animal, y sientes una conexión íntima", explica una joven que se identifica como caballo. Asegura que es el animal con el que más tiempo ha pasado y con el que comparte hábitos y comportamientos. "Nos sentimos caballos", afirma. Se mueve a cuatro patas, imitando su forma de desplazarse, y muestra las manos llenas de callos como prueba de esa práctica constante. En alguna ocasión, reconoce, incluso ha probado comida de caballo por curiosidad.

Entre lo humano y lo animal

Los 'therians' insisten en que su experiencia no implica renunciar a su humanidad. Es tal el boom de esta corriente que incluso ya hay tiendas oficiales de 'therians' en nuestro país donde comprar estos disfraces/estas máscaras.

"Hay tiempos donde me siento más un caballo, otras partes donde me siento más humano", explica para Espejo Público uno de los jóvenes seguidores de esta nueva moda. Para ellos se trata de "ser tú mismo y ser más libre", de "disfrutar como hacen los animales". Su mensaje final es claro: animan a quienes sientan algo parecido a que "saquen el animal que llevan dentro" y no teman a la sociedad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.