Para 4 personas
Borraja en tempura con crema de alubias rojas, de Joseba Arguiñano: receta saludable y nutritiva
La borraja en tempura que ha elaborado Joseba Arguiñano le otorga el toque crujiente a esta receta tan completa con la crema de alubias rojas.
Busca manojos de borraja que tengan un color verde intenso y tallos firmes. La borraja de temporada (otoño/invierno) es más tierna y sabrosa.
Ingredientes, para 4 personas
- 12 tallos de borraja
- 100 g de harina de tempura
- 125 ml de agua fría
- Aceite para freír
- Sal
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 1 cucharadita de pimentón picante
- Perejil picado
Para la crema de alubias rojas:
- 500 g de alubias rojas cocidas
- 500 ml de caldo de verduras
- 100 g de mantequilla
- 40 g de nata líquida
Elaboración
Pon abundante agua con sal a hervir en una cazuela. Limpia la borraja, córtala en bastones de 5-6 centímetros y escáldala durante 3-4 minutos. Escúrrela sobre un colador y sécala bien con papel absorbente de cocina. Reserva.
Pon las alubias en un cazo. Añade el caldo y deja que hiervan. Pásalas al vaso de la batidora. Añade la nata y la mantequilla. Tritura y reserva caliente.
Para la tempura, pon en un bol la harina, el ajo en polvo, el pimentón, sal, perejil picado y el agua bien fría poco a poco, mientras remueves con una varilla, hasta conseguir una textura de crema, no muy líquida.
Calienta abundante aceite en una sartén. Pasa los bastones de borraja por la tempura y directamente introdúcelos en la sartén. Fríelos a fuego vivo en tandas, para que no se peguen entre sí, hasta que queden bien crujientes. Escúrrelos sobre papel absorbente de cocina.
Sirve la crema de alubias en 4 platos hondos y reparte encima la borraja frita. Riega con un chorrito de aceite de oliva y decora con una hoja de perejil.
