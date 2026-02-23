Antena3
Para 4 personas

Borraja en tempura con crema de alubias rojas, de Joseba Arguiñano: receta saludable y nutritiva

La borraja en tempura que ha elaborado Joseba Arguiñano le otorga el toque crujiente a esta receta tan completa con la crema de alubias rojas.

Borraja en tempura con crema de alubias rojas, de Joseba Arguiñano: receta saludable y nutritiva

Busca manojos de borraja que tengan un color verde intenso y tallos firmes. La borraja de temporada (otoño/invierno) es más tierna y sabrosa.

Ingredientes, para 4 personas

  • 12 tallos de borraja
  • 100 g de harina de tempura
  • 125 ml de agua fría
  • Aceite para freír
  • Sal
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 1 cucharadita de pimentón picante
  • Perejil picado

Para la crema de alubias rojas:

  • 500 g de alubias rojas cocidas
  • 500 ml de caldo de verduras
  • 100 g de mantequilla
  • 40 g de nata líquida
Elaboración

Pon abundante agua con sal a hervir en una cazuela. Limpia la borraja, córtala en bastones de 5-6 centímetros y escáldala durante 3-4 minutos. Escúrrela sobre un colador y sécala bien con papel absorbente de cocina. Reserva.

Pon las alubias en un cazo. Añade el caldo y deja que hiervan. Pásalas al vaso de la batidora. Añade la nata y la mantequilla. Tritura y reserva caliente.

Añade el caldo y deja que hiervan
Añade el caldo y deja que hiervan | antena3.com

Para la tempura, pon en un bol la harina, el ajo en polvo, el pimentón, sal, perejil picado y el agua bien fría poco a poco, mientras remueves con una varilla, hasta conseguir una textura de crema, no muy líquida.

Calienta abundante aceite en una sartén. Pasa los bastones de borraja por la tempura y directamente introdúcelos en la sartén. Fríelos a fuego vivo en tandas, para que no se peguen entre sí, hasta que queden bien crujientes. Escúrrelos sobre papel absorbente de cocina.

Pasa los bastones de borraja por la tempura y directamente introdúcelos en la sartén
Pasa los bastones de borraja por la tempura y directamente introdúcelos en la sartén | antena3.com

Sirve la crema de alubias en 4 platos hondos y reparte encima la borraja frita. Riega con un chorrito de aceite de oliva y decora con una hoja de perejil.

