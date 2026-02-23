Borraja en tempura con crema de alubias rojas, de Joseba Arguiñano: receta saludable y nutritiva

Busca manojos de borraja que tengan un color verde intenso y tallos firmes. La borraja de temporada (otoño/invierno) es más tierna y sabrosa.

Ingredientes, para 4 personas

12 tallos de borraja

100 g de harina de tempura

125 ml de agua fría

Aceite para freír

Sal

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de pimentón picante

Perejil picado

Para la crema de alubias rojas:

500 g de alubias rojas cocidas

500 ml de caldo de verduras

100 g de mantequilla

40 g de nata líquida

Elaboración

Pon abundante agua con sal a hervir en una cazuela. Limpia la borraja, córtala en bastones de 5-6 centímetros y escáldala durante 3-4 minutos. Escúrrela sobre un colador y sécala bien con papel absorbente de cocina. Reserva.

Pon las alubias en un cazo. Añade el caldo y deja que hiervan. Pásalas al vaso de la batidora. Añade la nata y la mantequilla. Tritura y reserva caliente.

Para la tempura, pon en un bol la harina, el ajo en polvo, el pimentón, sal, perejil picado y el agua bien fría poco a poco, mientras remueves con una varilla, hasta conseguir una textura de crema, no muy líquida.

Calienta abundante aceite en una sartén. Pasa los bastones de borraja por la tempura y directamente introdúcelos en la sartén. Fríelos a fuego vivo en tandas, para que no se peguen entre sí, hasta que queden bien crujientes. Escúrrelos sobre papel absorbente de cocina.

Sirve la crema de alubias en 4 platos hondos y reparte encima la borraja frita. Riega con un chorrito de aceite de oliva y decora con una hoja de perejil.