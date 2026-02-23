Tamara dobla su marcador de 400 a 800€ gracias a levantar el ‘panel exprés’

Un ‘panel exprés’ en el momento indicado puede ser una de las mayores ventajas del programa. Así le ha ocurrido a Tamara, quien no ha dudado en levantarlo tras encontrarse con un panel casi resuelto y sabiendo la respuesta antes de enfrentarse al cronómetro.

Tamara no ha dudado en decir las consonantes restantes del panel para ir sumando 50€ por cada una, hasta que han agotado todas y no le ha quedado más remedio que resolverlo.

Tras conseguir 400€ antes del ‘panel exprés’, y una vez completado este cuando restaban veinte segundos para el final del cronómetro, lo ha resuelto, doblando la cantidad que ya tenía para llevarse 800€.