Mejores momentos | 23 de febrero
Tamara dobla su marcador de 400 a 800€ gracias a levantar el ‘panel exprés’
La vitoriana ha aprovechado un panel casi completo para levantar el gajo del ‘exprés’.
Un ‘panel exprés’ en el momento indicado puede ser una de las mayores ventajas del programa. Así le ha ocurrido a Tamara, quien no ha dudado en levantarlo tras encontrarse con un panel casi resuelto y sabiendo la respuesta antes de enfrentarse al cronómetro.
Tamara no ha dudado en decir las consonantes restantes del panel para ir sumando 50€ por cada una, hasta que han agotado todas y no le ha quedado más remedio que resolverlo.
Tras conseguir 400€ antes del ‘panel exprés’, y una vez completado este cuando restaban veinte segundos para el final del cronómetro, lo ha resuelto, doblando la cantidad que ya tenía para llevarse 800€.
